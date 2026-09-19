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Ćerka Stenlija Kjubrika, Vivijan Kjubrik, osvrnula se na dugogodišnju teoriju zavere o poslednjem filmu svoga oca, "Širom zatvorenih očiju". Prema toj teoriji, iz filma je nakon rediteljeve smrti navodno izbačeno 20 minuta materijala. Vivijan Kjubrik je sada direktno komentarisala te tvrdnje i poručila da nikada nije čula za nestale snimke niti videla dokaz o njihovom postojanju.

Svoju analizu je podelila u opširnoj objavi na društvenim mrežama, gde je objasnila šta zna o produkciji filma iz 1999. godine. Njen zaključak je da je cela priča nedokazana teorija zavere, piše Joblo.

Stanje filma u trenutku Kjubrikove smrti

Prema rečima Vivijan Kjubrik, ona nije čula da je iz filma izbačeno 20 minuta nakon smrti njenog oca, koja se dogodila 7. marta 1999, nekoliko meseci pre bioskopske premijere. Navodi da je u tom trenutku montaža slike bila završena, a film je bio prikazan i menadžmentu studija. Preostalo je još dovršiti finalni miks zvuka i deo muzike.

Vivijan priznaje da tada nije bila u poziciji da zna sve detalje jer je živela u Los Anđelesu i radila na drugom projektu. U Englesku se vratila samo na sahranu, a nakon toga se vratila u SAD. Ipak, ističe da je jedina izmena za koju je tada čula bila povezana s kontroverznom scenom orgija.

U galeriji pogledajte kadrove iz kontroverznog filma "Širom zatvorenih očiju":

1/11 Vidi galeriju Film "Širom zatvorenih očiju" Stenlija Kjubrika Foto: Warner - Hobby Films - Pole Star / Christophel Collection / Profimedia

Jedina poznata izmena

Jedina promena koje se Vivijan seća bilo je digitalno dodavanje figura koje su trebale da prikriju golotinju tokom scene orgija. Tu izmenu je zatražio studio Warner Bros. kako bi film dobio oznaku "R" i time osigurao širu distribuciju u bioskopima. Vivijan kaže da tada nije čula za uklanjanje celih kadrova ili scena, niti je ikada videla dokaz da je postojala navodna 20 minuta duža verzija filma.

Sudbina neiskorišćenog materijala

Vivijan Kjubrik ponudila je i objašnjenje zašto bi danas bilo gotovo nemoguće pronaći alternativnu verziju. Film "Širom zatvorenih očiju" montiran je 1999. na sistemu Avid, koji je za obradu koristio video-zapise niske rezolucije, a ne digitalnu arhivu visokog kvaliteta kakav se koristi danas.

Postojale su fizičke 35-milimetarske radne kopije i originalni negativi s neiskorišćenim snimcima, ali ti materijali su, prema njenim rečima, uništeni. Istakla je da je njen otac redovno davao da se spale neiskorišćeni materijali nakon završetka produkcije. To je radio upravo kako bi sprečio studije da naknadno menjaju njegove filmove ili stvaraju alternativne verzije.

Originalni negativ dovršenog filma je sačuvan, kao i drugi ključni filmski elementi, ali višak materijala nije.

"Priča je teorija zavere, ne činjenica"

Vivijan ne tvrdi da može da garantuje za svaki događaj neposredno nakon očeve smrti i priznaje da nije bila prisutna tokom svih razgovora. Ipak, ponavlja da u to vreme niko nije spominjao nestalih 20 minuta, da joj niko nikada nije pružio dokaz za te tvrdnje, niti ona zna za postojanje takvog materijala.

Stenli Kjubrik Foto: KUBRICK ESTATE Profimedia

Napomenula je da Fakultet umetnosti u Londonu čuva zvaničnu arhivu očevih dokumenata i produkcijskih zapisa, ali da joj nije poznato da tamo postoji ikakva sačuvana kolekcija radnih snimaka iz te produkcije. Dodala je da priče ljudi, za koje smatra da su preuveličali ili izmislili svoju ulogu u produkciji, za nju ne predstavljaju dokaz.

Njen zaključak je jasan - dok se ne pojave konkretni dokazi, priča o uklanjanju 20 minuta materijala nakon smrti Stenlija Kjubrika ostaje teorija zavere, a ne utvrđena činjenica. Vivijan je istakla i da se, nakon perioda žalovanja, aktivno uključila u zaštitu očeve ostavštine i veruje da bi s vremenom sigurno saznala da je tolika količina materijala zaista bila izbačena iz filma, prenosi Index.hr.

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