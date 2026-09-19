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Srpski influenser i glumac Nikola Gajić, u javnosti poznat pod nadimkom "Neuspeh Jokeru" oženio se sa koleginicom, influenserkom Amini Efendić.

Svadbena ceremonija održana je u jednom beogradskom restoranu sa prirodnim okruženjem koje je dodatno doprinelo bajkovitoj atmosferi.

Nakon romantične prosidbe na Maldivima i više od dve godine od ozvaničenja veze, par je napravio venčanje iz snova i emotivne trenutke podelio sa pratiocima na društvenim mrežama.

 Ovako je izgledalo venčanje:

Oženio se influenser Nikola Gajić Foto: neuspehjokeru/instagram

Amina Efendić blistala je u beloj čipkanoj venčanici sa velom, kosu je podigla u visoku punđu, a celokupno izdanje upotpunila je upečatljivom čipkanom ogrlicom.

Ni Nikola Gajić nije zaostajao u eleganciji. Glumac i influenser odlučio se za crno-belo odelo sa sakoom ukrašenim crnim detaljima, crne pantalone i klasičnu crnu leptir-mašnu.

Veliki korak u njihovoj vezi usledio je u aprilu prošle godine, kada je Nikola zaprosio Aminu na Maldivima. Influenserka je tada podelila fotografije sa romantičnog putovanja i emotivnu poruku posvećenu svom partneru.

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Foto: neuspehjokeru/instagram

- Udala bih se za tebe u svakom univerzumu - napisala je tada Amina.

U Instagram storiju posvećenom Nikoli dodala je:

- Moja druga polovina, moj životni saputnik, volim te.

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Venčanje Tamare Kalinić Izvor: Instagram/printscreen