Slušaj vest

Sofija Vergara još jednom je dokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena Holivuda. Na dodeli Emi nagrada, održanoj 14. septembra, glumica je zablistala u upečatljivoj roze haljini koja je privukla pažnju čim je kročila na crveni tepih.

Zvezda serije Griselda pojavila se u glamuroznom izdanju koje je savršeno istaklo njenu prepoznatljivu eleganciju i figuru, dok su fotografi gotovo neprestano beležili njene trenutke na crvenom tepihu.

Sofija Vergara na dodeli Emi nagrada:

1/6 Vidi galeriju Sofia Vergara na Emi nagradama 2026 Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Roze haljina koja je privukla sve poglede

Vergara se odlučila za dugu haljinu u intenzivnoj roze nijansi, sa uskim krojem koji prati liniju tela i elegantnim detaljima koji su dodatno naglasili sofisticiran izgled. Stajling je upotpunila diskretnim nakitom, dok je kosu nosila raspuštenu u blagim talasima – frizuri koja je već godinama njen zaštitni znak.

Minimalistička šminka sa naglašenim očima i nude usnama zaokružila je glamurozno izdanje koje su mnogi na društvenim mrežama izdvojili među najupečatljivijim modnim trenucima večeri.

Iako je na Emi nagradama bilo mnogo upečatljivih modnih kombinacija, Sofija Vergara uspela je da se izdvoji svojim smelim izborom boje i klasičnom siluetom koja nikada ne izlazi iz mode.

Njeno pojavljivanje brzo je postalo jedna od tema večeri, a fotografije u roze haljini preplavile su društvene mreže i modne portale.

Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Modna ikona koja ne promašuje

Sofija Vergara godinama važi za jednu od najbolje obučenih glumica na crvenom tepihu. Bilo da bira raskošne večernje toalete ili jednostavnije modne kombinacije, ostaje dosledna glamuroznom stilu po kojem je postala prepoznatljiva.

Njen izbor za Emi nagrade još jednom je potvrdio da ume da spoji eleganciju, ženstvenost i upečatljive modne detalje u izdanju koje se dugo pamti.