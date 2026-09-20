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Adrijana Lima bila je pre dve večeri specijalna gošća ceremonije zatvaranja Nedelje mode u Madridu, čuvene manifestacije koja je trajala od 14. septembra. Završno veče bilo je rezervisano za dodelu nagrada, a brazilska manekenka dodelila je priznanje najboljem modelu.

Čuvena Adrijana Lima dočarala je moć duge crne haljine. Haljina golih leđa, ukrašena trakama i spojem jednostavnog dizajna i razigranih detalja odlično je pristajala ovoj modnoj zvezdi. Visoko podignuti konjski rep smo i ranije viđali na ovoj Brazilki, pa se taj stil izdvaja kao jedna od njenih omiljenih frizura.

Adrijana Lima izgleda kao na početku karijere Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Adrijana Lima (44) izgleda kao na početku svoje karijere. Pobedila je višak kilograma koji joj je donela treća trudnoća, a ta transforamcija je uticala na njen celokupan izgled. Ranije su oštro i neprimereno kritikovali zbog kilaže i navodno botoksiranog lica.

Adrijana Lima na Nedelji mode u Madridu Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Na takve komentare odgovarala je tvrdnjom da je njen izgled odraz umora sa kojim se bori kao majka dok je u intervjuu za Vogue istakla da je teško podnela treću trudnoću. Podsećanja radi, manekenka je u avgustu 2022. dobila sina Sajana sa mužem Andreom Lemerom. Mama je i tinejdžerki, Valentine (16) i Sijene (13) koje ima iz braka sa Markom Jarićem.

I dok je jedne zadivila transformacijom, drugi je i sada kritikuju tvrdeći da su botoks i neke druge estetske korekcije zaslužni za ovakav izgled. Zna se da Lima dosta vodi računa o ishrani da trenira skoro pa kao na profesionalnom nivou.

Adrijana Lima i Ana Antić na Nedelji mode u Madridu Foto: Printscreen/ Instagram/ adrianalima

Pominjalo se da je smršala 20 kilograma, a utisak je da je taj broj u međuvremenu porastao.

Uz Adrijanu Limu bila je Ana Antić, ćerka legendarnog fudbalskog trenera i selektora Radomira Antića. Poznata naslednica bila je jedna od najbolje stilizovanih na crvenom tepihu u Madridu, što i ne čudi jer je godinama radila kao stilista svetskih zvezda.

Ana je nosila suknju podignutog struka i sa šlicem duž cele linije odeće, u kombinaciji sa svilenom košuljom, jednostavnim sandalama i torbom sa svetlucavim detaljima.

Ana Antić na Nedelji mode u Madridu Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia

Ana Antić bila je članica modnog komiteta koji je odlučivao o pobednicima Nedelje mode u Madridu, dok je Adrijana Lima nagradu za najboljeg modela dodelila Rolu Šraderu.

Čuvenu Brazilku spaja dugogodišnje prijateljstvo sa Anom Antić, koju smatra svojom najboljom prijateljcom. Ćerka Radomira Antića rekla je u intervju za žena rs da joj je slavna manekenka poput sestre, prenosi Blic žena.

Video: Ćerke Marka Jarića i Adrijane Lime