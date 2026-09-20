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Glumačka diva Sofija Loren slavi 92. rođendan, a muškarca svog života upoznala je kada je bila tinejdžerka. Filmskog producenta Karla Pontija srela je u proleće 1950. u jednom kafiću u Rimu, kada je Ponti imao 37 godina. Očarala ga je svojom lepotom i istog trenutka je znao da je Sofija stvorena za kameru. Preko konobara joj je poslao poruku i pozvao je na piće, a onda i na audiciju.

U galeriji pogledajte fotografije Karla Pontija i Sofije Loren:

1/4 Vidi galeriju Sofija Loren i Karlo Ponti bili su u ljubavi celog života Foto: Publifoto / LaPresse / Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

S vremenom se zaljubio u nju, ali je problem bila razlika u godinama, jer je Sofija imala samo 15. Osim toga, Karlo je u tom trenutku bio u braku i imao dvoje dece. Odlučio je da joj pomogne i od nje napravi veliku zvezdu. Predložio joj je da se više ne preziva Šikolone nego Loren. Taj savet je poslušala, ali je zato odbila njegov predlog da "izravna" nos. Naučio ju je pravilima bontona, otkrio joj koje knjige treba da čita o umetnosti i terao je da savlada engleski jezik.

Njihova ljubavna priča nije bila jednostavna. Iako je on bio razdvojen od supruge, i dalje su bili u braku, a Sofija je imala nekoliko ljubavnih afera. Ponti je 1957. iznenadio Loren i tražio da se uda za njega.

U galeriji pogledajte fotografije Sofije Loren iz mlađih dana:

1/12 Vidi galeriju Sofija Loren - nekad Foto: Associated General Films - Inter / Christophel Collection / Profimedia, Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Katolička crkva u Italiji u to vreme nije priznavala razvod, koji je mogao da se dobije isključivo uz posebnu dozvolu Vatikana. Karlo je odlučio da se razvede u Meksiku, gde su se 1957. on i Sofija odmah i venčali. Povratkom u Italiju našli su se u pravnim i društvenim problemima jer njihov brak nije bio priznat. Karlo je optužen za bigamiju (oblik poligamije u kojem je jedna osoba istovremeno u braku s dvama različitim bračnim partnerima), a Sofija je optužena za "protivzakoniti suživot".

Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Nisu smeli ni da se pojavljuju zajedno u javnosti. Umesto da slede pravila i prekinu vezu, napustili su Italiju i godinama živeli u Francuskoj. Nastavili su da se bore za svoju ljubav. Ponti je dobio francusko državljanstvo, a isto je morala da uradi i njegova "bivša" supruga kako bi mogli da podnesu zahtev za razvod.

Konačno, 1966. Sofija i Karlo su se ponovo venčali, a ovoga puta je njihov brak bio priznat. Glumica je silno htela dete, ali je imala problema sa začećem i neplodnošću. Nakon dva spontana pobačaja, krajem decembra 1968. rodila je sina Karla Pontija Mlađeg (57), koji je danas cenjeni italijanski dirigent. Pet godina kasnije rodila je i sina Edoarda, koji je sledio očeve stope i postao reditelj.

U galeriji pogledajte kako Sofija Loren dnaas izgleda:

1/8 Vidi galeriju Sofija Loren - danas Foto: Profimedia, Marco Piraccini / Zuma Press / Profimedia

Karlo i Sofija bili su zajedno više od 50 godina. Sofiju je jako pogodila njegova smrt 2007. i nikada se nikada oporavila od tog gubitka.

"Prošlo je dosta vremena od Karlovog odlaska, ali ne osećam se bolje. Očajnički mi nedostaje", rekla je jednom prilikom.

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