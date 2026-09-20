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Za milione ljudi širom sveta venčanje princeze Dajane i današnjeg kralja Čarlsa izgledalo je tada kao prava bajka. Njen mlađi brat Čarls Spenser sada iznosi potpuno drugačiju sliku u svojim najnovijim memoarima i otkriva duboku tugu koja se krila iza prepoznatljivog kraljevskog osmeha.

U svom novom izdanju naslova "Labudova pesma: Dajana, moja sestra", Spenser detaljno opisuje taj istorijski letnji dan 1981. godine. Dok je svet gledao blistavu mladu kako pod ruku s ocem hoda prema oltaru veličanstvene katedrale Svetog Pavla, mlada princeza borila se s teškim spoznajama. Knjiga izlazi ususret tridesetoj godišnjici njene tragične smrti, a Spenser ističe da mu je glavna namera da podeli istinu iz perspektive bliskog člana porodice. Svetska javnost godinama je slušala razne verzije događaja, a brat sada želi da stane na kraj dezinformacijama i poluistinama.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja princeze Dajane i današnjeg kralja Čarlsa:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

- Ljudi su želeli bajku - piše Spenser u knjizi.

Prema njegovim rečima, sestra je tog jutra postala junakinja globalne fantazije koju su milioni želeli da vide.

- Niko osim nje same u tom trenutku nije znao da je stvarnost potpuno drugačija - dodaje autor u objavljenom odlomku.

U knjizi koja donosi pregršt novih informacija, Spenser iznosi šokantne detalje o samim pripremama za ceremoniju. Britanski mediji prenose kako brat tvrdi da je tadašnji princ Čarls rekao Dajani samo dan pre venčanja da nije zaljubljen u nju. Ovi navodi izazvali su burne reakcije u Velikoj Britaniji, a sam Spenser aktivno brani svoja sećanja od kritika iz Bakingemske palate.

Foto: Peter Heimsath / DPA / Profimedia

Predstavnici palate poručili su medijima kako bol zbog gubitka sestre može da zamagli razum, utiče na prosuđivanje i oboji sećanja. Spenser nije ostao dužan na te komentare, te je gostovao na televiziji kako bi razjasnio svoju poziciju.

​- Govorim potpunu istinu - rekao je brat pokojne princeze u televizijskom intervjuu za BBC, naglašavajući kako ima izrazito živa sećanja na ključne razgovore iz tog perioda.

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

Zna se već dugo da Dajana nije doživela svoj dan venčanja kao radostan događaj. U kasnije preslušanim audio-zapisima opisala je taj letnji dan kao najgori u svom životu. Njenu teskobu dodatno je pojačalo otkriće zlatne narukvice koju je Čarls kupio za svoju tadašnju bivšu devojku Kamilu Parker Bouls neposredno pre ceremonije. Osećala se, kako navode istoričari, poput "jagnjeta koje vode na klanje".

Kraljica Kamila i kralj Čarls na proslavi kraljevog rođendana Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Oko 750 miliona ljudi pratilo je prenos uživo putem televizijskih ekrana. Kada je podelila svoje sumnje sa sestrama, one su joj navodno rekle da je prekasno za otkazivanje jer se njeno lice već nalazi na suvenirima širom zemlje. Pritisak je bio ogroman, a kraljevska venčanja tradicionalno služe za podsticanje nacionalnog jedinstva i promovisanje snažne slike monarhije. Stručnjaci za govor tela danas pomno analiziraju snimke s venčanja i pronalaze jasne znakove upozorenja i teskobe kod oboje mladenaca, ističući očitu neprijatnost pred kamerama.

Foto: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Psiholozi i stručnjaci za mentalno zdravlje danas drugačije gledaju na njeno stanje iz tog vremena. Lekari napominju kako bi njene nagle promene raspoloženja u današnje vreme posmatrali kroz prizmu poremećaja raspoloženja, a ne samo kao karakterne osobine mlade devojke pod ogromnim stresom.

Spenser se u predgovoru knjige osvrće i na svoj slavni govor koji je održao na sestrinoj sahrani krajem avgusta 1997. godine. Već tada je snažno želeo da podstakne uticajne pojedince da zaštite njene sinove Vilijama i Harija od mračnih strana javnog života.

- Moja namera je pre svega bila da ih poštedim muka kojima su najgori delovi medija podvrgnuli Dajanu u njenim poslednjim godinama - piše Spenser.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana