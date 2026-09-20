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Robert de Niro, koji je nedavno napunio 83 godine, jedno je od najprepoznatljivijih lica svetske kinematografije, a njegova karijera traje već više od šest decenija. Na filmu se prvi put pojavio 1963. godine u ostvarenju "The Wedding Party", koje je u bioskope stiglo tek 1969. Glumom je počeo da se bavi još kao dete, nastupajući u školskim predstavama, a sa 16 godina napustio je školu kako bi joj se u potpunosti posvetio.

Danas ga smatraju jednim od najvažnijih i najuticajnijih glumaca svoje generacije, piše Express.co.uk. Tokom karijere osvojio je dva Oskara i Zlatni globus, a više puta je bio nominovan za nagrade BAFTA i Emmy. Prvog Oskara dobio je za sporednu ulogu Vita Korleonea u Kopolinoj kriminalističkoj drami "Kum II" iz 1974, dok mu je drugi pripao za ulogu boksera Džejka Lamote u Skorsezeovom filmu "Razjareni bik" iz 1980. godine.

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Mlađoj publici poznat je i po ulozi u filmu "Džoker" iz 2019. godine. Ipak, uprkos decenijama uspeha, ni njegova karijera nije prošla bez neprijatnih iskustava.

Projekat koji je pošao po zlu

De Niro je otvoreno govorio o iskustvu koje je opisao kao najgore u svojoj karijeri. Nakon velikog uspeha filma "Taksista" iz 1976. prihvatio je ulogu u komediji Nila Sajmona "Bogart Slept Here", koju je trebalo da režira Majk Nikols.

Robert de Niro vodi veoma buran život Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Priča je pratila mladog glumca koji pokušava da se nosi s iznenadnom slavom nakon osvajanja Oskara, a scenario je zamišljen kao satira na račun holivudske opsednutosti slavom. Projekat je na prvi pogled delovao obećavajuće, ali problemi su se pojavili već tokom snimanja.

De Niro nije odgovarao ulozi

De Niro i ostatak ekipe nisu uspeli da pronađu zajednički ritam. Njegov pristup glumi nije odgovarao vrsti komedije koju su Nilols i Sajmon pokušavali da snime. Nakon kratkog perioda rada postalo je jasno da saradnja ne funkcioniše, pa je De Niro napustio projekat.

Ulogu je posle preuzeo Ričard Drajfus, a Sajmon je preradio scenario. Iz tog projekta je na kraju nastao film "Devojka za zbogom" ("The Goodbye Girl").

De Niro o lošoj atmosferi

Godinama kasnije, u razgovoru s Kventinom Tarantinom na filmskom festivalu Tribeca, De Niro se prisetio tog iskustva. Priznao je da deo odgovornosti snosi i sam, ali je opisao i vrlo neprijatnu atmosferu tokom rada.

"Neke stvari nisam razumeo. To je bila specifična vrsta komedije, Nil Sajmon, gde je tajming morao da bude savršen, a ja nisam osećao nikakav polet", rekao je De Niro. "Snimao sam otprilike dve nedelje i to je bilo najgore iskustvo. Ne možete da ih zadovoljite, oni su nesrećni, a vi to osećate. Bio je to jedan od takvih trenutaka."

Foto: Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Teško mu je pao prekid saradnje

De Niro je ispričao i kako je saznao da više neće raditi na filmu. "Sedeo sam u svojoj prikolici i osećao sam se grozno. Hteo sam da ponudim svoj honorar samo da nastavimo s probama još nedelju dana. Nikols mi je rekao: 'Mislim da ćemo morati da stanemo.' I njemu je bilo užasno, bio je vidno potresen", prisetio se glumac.

Film "Devojka za zbogom", objavljen 1977. godine, na kraju je postigao veliki uspeh. Ričard Drajfus je za tu ulogu osvojio Oskara za najboljeg glumca, te je tada, s 30 godina, postao najmlađi dobitnik te nagrade. De Niru taj neuspeli projekat ipak nije naštetio karijeri. U godinama koje su usledile ostvario je neke od svojih najpoznatijih uloga i učvrstio status jednog od najvažnijih američkih glumaca.

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