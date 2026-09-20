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Glumica Sloboda Mićalović koju mnogi nazivaju i srpskom Monikom Beluči ponovo je uzburkala društvene mreže. Objavila je privatnu fotografiju sa odmora i niko nije ostao ravnodušan na ovaj prizor.

Naime, popularna glumica otputovala je na Bali gde puni baterije pred nove radne izazove, a pojedine kadrove podelila je i sa svojim fanovima.

Sloboda Mićalović Foto: SlobodaMicalovic/instagram

Na fotografiji koju je objavila vidi se kako uživa u prirodnom bazenu,a priroda oko nje je zaista bajkovita. Slobodu nemamo često priliku da vidimo u kupaćem, te je ova objava privukla veliku pažnju. Sa samo 2 sata ima skoro 2.000 lajkova, a brojni komentari ne prestaju da se nižu.

Glumica je neretko govori o tome koliko svaka dama mora da izdvoji trenutke za sopstveno blagostanje, što direktno utiče i na njenu karijeru:

Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar. Sve to dođe na red, pa i lepota lica."