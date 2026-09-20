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Prijatelji Breda Pita otkrili su šta smatraju najtežim periodom u životu slavnog glumca tokom burnog razvoda od Anđeline Džoli, nakon što se pojavio na premijeri filma Heart of the Beast u Franklinu, u američkoj saveznoj državi Tenesi.

Glumac (62) navodno je insistirao da premijera bude održana u amfiteatru FirstBank, daleko od holivudskog glamura i reflektora.

Hteo je da slavi sa "običnim ljudima"

Kako su njegovi prijatelji rekli za Daily Mail, Pit je želeo da novi film proslavi sa "običnim ljudima", daleko od, kako navode, "stalne drame" koja je pratila njegov komplikovani razvod.

Prema njihovim tvrdnjama, upravo podrška bliskih prijatelja i ljudi koji nisu deo sveta slavnih pomogla mu je da prebrodi posledice razvoda i otuđenje od njihovo šestoro dece.

Foto: ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Posle sedam godina ponovo pije umereno

Zvezda filma Borilački klub (Fight Club) potpuno je prestao da pije alkohol nakon rastanka sa Anđelinom Džoli, a navodno je tek nedavno počeo da konzumira male količine alkohola posle sedam godina apstinencije.

"Imao je problem sa Anđelinom, ne sa alkoholom", tvrdi jedan izvor.

"Mnogo je radio na sebi i sada je, konačno, na veoma dobrom mestu. Zato je i želeo da premijera bude u Franklinu, među stvarnim ljudima."

"Otuđenje od dece bilo je najgore što mu se dogodilo"

Prijatelji tvrde da je Pit jedno vreme izgubio pravac, ali da je uspeo da prebrodi težak period.

"Razvod od Anđeline bio je bolan, ali otuđenje od dece bilo je najgore što mu se ikada dogodilo", rekao je jedan od njih.

Dodaju da je danas prihvatio situaciju i da se namerno okružuje ljudima kojima slava nije prioritet.

Bred Pit i Ines de Ramon:

1/6 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" Foto: Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ines de Ramon donela mu mir

Na crvenom tepihu prvi put se zvanično pojavio sa devojkom Ines de Ramon (33), sa kojom je u vezi oko četiri godine.

"Okružio se porodicom, prijateljima, devojkom koja ne traži pažnju na način na koji je to činila njegova bivša supruga, kao i umetnicima i zanatlijama koji dele njegova interesovanja, ali ne žele da budu poznati", tvrdi izvor.

Prema njihovim rečima, Franklin nikada nije trebalo da parira Los Anđelesu ili Njujorku kao filmskoj prestonici – cilj je bio da se Pit vrati svojim korenima.

Jedan dugogodišnji prijatelj opisao ga je kao čoveka koji je u srcu ostao momak sa američkog Srednjeg zapada.

"Veoma je blizak porodici i i dalje se druži sa ljudima koje je upoznao na početku karijere. Ali posle venčanja sa Endži 2014. godine njegov život je krenuo nizbrdo. Bili su srećni neko vreme, ali kada su stvari krenule loše, postale su zaista veoma loše."

Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Profesionalno nikad uspešniji

Drugi izvor tvrdi da Pit trenutno prolazi kroz jedan od najboljih perioda u karijeri.

Film F1 postao je najuspešniji u njegovoj karijeri po zaradi, dok je Heart of the Beast naišao na odlične reakcije publike, a uskoro ga očekuje i povratak ulozi Klifa Buta.

"Veza sa Ines veoma je značajna i pozitivna, ali mu je i dalje veoma bolno to što se nosi sa, kako tvrdi, namernim i veoma uspešnim otuđenjem dece od strane bivše supruge."

1/5 Vidi galeriju Bred Pit i Paks Foto: Rocstar/Rocstar / Backgrid USA / Profimedia, Eyepix / ddp USA / Profimedia, Robyn Beck / AFP / Profimedia

Burni razvod i odnos sa decom

Bred Pit i Anđelina Džoli (51) imaju šestoro dece – usvojene Medoksa, Paksa (22) i Zaharu (21), kao i biološku decu Šajlo (20) i osamnaestogodišnje blizance Noksa i Vivijen.

Njihov brak okončan je burnim razvodom 2016. godine, nakon incidenta u privatnom avionu tokom kojeg je, prema ranijim navodima, došlo do žestoke svađe pred decom, a Pit se navodno sukobio i sa Medoksom.

Od tada je četvoro od šestoro njihove dece podnelo zahtev da iz prezimena ukloni prezime Pit.