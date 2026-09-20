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Čarls Spenser, brat princeze Dajane, izjavio je da u načinu na koji se danas u medijima tretiraju princ Hari i Megan Markl prepoznaje uznemirujuće sličnosti sa onim kroz šta je prolazila njegova sestra pre tragične smrti.

Govoreći za BBC povodom promocije svoje knjige "Swan Song: Diana, My Sister", deveti grof Spenser osvrnuo se na sve češće poređenje između medijskog pritiska kojem su izloženi vojvoda i vojvotkinja od Saseksa i tretmana koji je Dajana doživljavala pre nego što je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, u 36. godini.

Princ Hari i Megan Markl:

1/5 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Foto: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Naslovi o njima umeju da budu zaista okrutni"

Spenser (62), koji je na Dajaninoj sahrani održao čuveni govor u kojem ju je nazvao "najprogonjenijom osobom modernog doba", rekao je da ga današnji tabloidni napisi podsećaju na prošlost.

"Kada pogledate tekst u tabloidu o Dajani ili o Hariju i Megan, oni umeju da budu zaista, zaista neprijatni. Mislim da bi ljudi trebalo da nauče nešto iz Dajaninog primera", rekao je u razgovoru sa novinarkom Lorom Kensberg sa svog imanja Altorp.

Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

Podsetio na Harijeve i Meganine ispovesti

Tokom intervjua pomenute su i dve tvrdnje koje su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa ranije izneli.

Princ Hari (42) govorio je o tome da nije imao podršku kraljevske institucije kada je donosio važne životne odluke, dok je Megan Markl (45) ranije izjavila da je u jednom periodu bila "najviše trolovana osoba na svetu".

Spenser je naglasio da ne govori u Harijevo i Meganino ime, već iz perspektive nekoga ko je gledao kako njegova sestra pati zbog javnih napada.

"Nisam ovde da govorim u ime Harija i Megan, ali za svakoga ko svakodnevno prolazi kroz ovakvo uništavanje, to mora biti poput raka koji nagriza život", rekao je.

Prisetio se i "suza očaja" koje je video kod Dajane zbog načina na koji su mediji izveštavali o njoj.

"Jedan od problema kod Dajane bio je to što je bila veoma osetljiva na kritike. Mnogi misle da je imala savršen život, da je bila privilegovana i da joj je sve bilo idealno, ali upravo su je te kritike potpuno slomile."

Dodao je da mu je žao što danas vidi "odjeke" tog istog obrasca.

Fotografija sa sahrane princeze Dajane Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

"Na strani sam oba Dajanina sina"

Tokom razgovora osvrnuo se i na dugogodišnji sukob između princa Vilijama i princa Harija. U medijima se često stvara utisak da podržava mlađeg nećaka, ali Spenser tvrdi da to nije tačno.

"Postoji percepcija da sam na Harijevoj strani. Ja sam na strani sinova svoje pokojne sestre – obojice. Ako bi bilo kom od njih nešto zatrebalo, bio bih jednako tu za obojicu."

Dodao je da nikada ne želi da pripada jednom ili drugom taboru.

"Nadam se da je moja uloga da budem dobronamerna figura."

I dalje ga proganja osećaj da nije uspeo da zaštiti sestru

Spenser je i ranije govorio o osećaju krivice koji nosi od Dajanine smrti.

U intervjuu iz 2017. godine priznao je da ga i dalje progoni misao da je možda mogao više da učini kako bi je zaštitio.

"Bio sam besan, ne samo ljut. Stalno sam se pitao šta sam mogao da uradim. Čovek uvek pomisli: 'Bože, da sam mogao da je zaštitim.' To je bilo razarajuće."

Kako kaže, prema sestri je oduvek osećao snažan zaštitnički instinkt.

Njegova nova knjiga Swan Song: Diana, My Sister biće dostupna u prodaji od 22. septembra.