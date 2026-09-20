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Silvester Stalone otkrio je da je bio potpuno zatečen kada je saznao da ga je Donald Tramp imenovao za jednog od svojih „specijalnih ambasadora“ za Holivud.

Glumac, koji je prošle godine zajedno sa Melom Gibsonom i Džonom Vojtom imenovan za specijalnog izaslanika za filmsku industriju, tvrdi da uopšte nije očekivao takvu ulogu. Tramp je tada rekao da će njih trojica biti njegove „oči i uši“ u Holivudu i pomoći mu da vrati filmsku produkciju koja je, prema njegovim tvrdnjama, otišla u druge zemlje.

Međutim, šta bi tačno njihov posao trebalo da podrazumeva nikada nije precizno objašnjeno.

Donald Tramp i Silvester Stalone Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

U novom intervjuu za londonski „Tajms“, Stalone je upitan da li je imao dilemu oko prihvatanja ove uloge.

„Da. Da, zato što je Holivud, pretpostavljam, poput feudalnih država. Oni imaju svoja mala kraljevstva. Ne možete da odete u šest velikih studija i kažete im kako da rade stvari. Mel Gibson, Džon Vojt i ja smo ljudi koji rade po svom. Ne, to neće funkcionisati“, rekao je glumac.

Kako je objasnio, svoje rezerve je izneo i samom Trampu.

„Rekao sam mu i hvala i ćao, jer je to nemoguće. Holivud funkcioniše i razvijaće se. To je korporativni svet, a ljudi iz korporacija neće želeti da im ja pričam o finansijama“, kazao je Stalone.

A onda je otkrio da zapravo nikada nije ni prihvatio funkciju na način na koji je javnost to shvatila.

„Jednostavno se dogodilo. Jedne večeri gledao sam televiziju i čujem: ’Stalone, Mel Gibson i Džon Vojt će biti...’ A ja sam rekao: ’Šta?’ Pomislio sam: ’Izvinite? Stvarno?’ Jer da su me na početku pitali, rekao bih da to nije moguće“, ispričao je.

Tramp ih je nazvao „očima i ušima“ u Holivudu

Tramp je u januaru 2025. godine, neposredno pre povratka u Belu kuću, objavio da će Stalone, Gibson i Vojt biti njegovi „specijalni ambasadori“ za Holivud.

Naveo je da će njih trojica raditi kao njegovi specijalni izaslanici sa ciljem da se u SAD vrati filmski biznis koji je, prema njegovoj oceni, poslednjih godina odlazio u druge zemlje. Tramp je tada rekao i da će njih trojica biti njegove „oči i uši“ i da će sprovesti ono što mu budu predložili.

Ipak, u trenutku objave nije bilo jasno kakva bi bila njihova konkretna ovlašćenja niti kako bi ta funkcija izgledala u praksi.

Donald Tramp i silvester Stalone Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Stalone je ranije javno hvalio Trampa

Stalone je i ranije javno govorio pozitivno o Trampu.

Na gala večeri u Mar-a-Lagu u novembru 2024. godine, održanoj nakon Trampove pobede na predsedničkim izborima, glumac ga je predstavio kao „drugog Džordža Vašingtona“.

„Ova osoba ne postoji na ovoj planeti. Niko na svetu nije mogao da uradi ono što je on uradio, tako da sam zadivljen“, rekao je tada Stalone.

Tom prilikom Trampa je opisao i kao „mitsku ličnost“.

Stalone dobio i Trampovo priznanje

U decembru prošle godine Tramp je Staloneu uručio priznanje Kenedi centra za životno delo, zajedno sa pevačima Glorijom Gejnor i Džordžom Straitom, bendom Kiss i glumcem Majklom Krafordom.

Tramp je tada Stalonea opisao kao svog prijatelja, „divnu osobu“ i „jednu od istinskih velikih filmskih zvezda“.

Uprkos njihovom javno poznatom odnosu, Stalone sada naglašava da nije smatrao da je realno da on, Gibson i Vojt mogu da upravljaju kompleksnim sistemom kakav je Holivud.

Njegove najnovije izjave dolaze u trenutku kada se ponovo vodi debata o budućnosti američke filmske industrije i proizvodnji filmova van SAD