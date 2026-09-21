Slušaj vest

Na Kurir televiziji nastavlja se priča o porodici Karington, a sa svakom novom epizodom "Dinastije", koju možete pogledati svakog radnog dana u terminima 17 i 23.10 časova, iza raskošnih fasada izlaze nove tajne, ljubavne intrige i sukobi koji prete da poremete odnose među najbližima.

U šestoj epizodi u centar pažnje dolazi Stivenova prošlost, dok Felon povlači potez koji će potpuno iznenaditi Blejka i Kristl.

Pogledajte u galeriji kadrove iz šeste epizode "Dinastije":

1/45 Vidi galeriju Serija "Dinastija", šesta epizoda Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Neočekivani poziv

Jutro u vili Karington počinje naizgled mirno, ali jedan telefonski poziv brzo menja atmosferu. Dok Blejk dobija dobre vesti i već planira ručak sa Sesilom Kolbijem, Stiven prima poziv koji ga vidno uznemirava. Sa druge strane linije je Ted, čovek iz njegove prošlosti i nekadašnji cimer i ljubavnik iz studentskih dana. Stiven pokušava da sakrije razgovor od porodice, ali tajna koju nosi postaje sve teža. Kada se ponovo sretnu, Ted želi odgovore na pitanja koja Stiven godinama pokušava da potisne.

Stiven dobija poziv koji ga uznemirava Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Za stolom Karingtonovih nema mnogo mesta za mir. Felon koristi doručak da provocira Stivena, ali i da podseti porodicu na skandalozne detalje sa prethodne zabave. Njene provokacije ubrzo dovode do nove svađe između brata i sestre. Blejk je zabrinut zbog Stivenovog odnosa prema poslu, ali to Stiven doživljava kao optužbu da je izdajnik i doušnik.

Felon između Džefa i Sesila Kolbija

Dok Stiven pokušava da se izbori sa sopstvenim problemima, Felon vodi svoju igru. Blejk želi da je vidi udatu za Džefa Kolbija, dok ona ima sasvim drugačije planove. Susret sa Sesilom Kolbijem dodatno komplikuje situaciju. Felon pokušava da promeni dogovor koji je ranije napravila, ali Sesil ne popušta. U međuvremenu, Džef pokazuje da ni on nije spreman da prepusti stvari slučaju.

Felon želi da odustane od dogovora koji ima sa Sesilom Kolbijem Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Jedan potez menja sudbinu Metjuove firme

Metju Blejsdel i njegov poslovni partner Volter počinju da sumnjaju da neko iz njihovog tima odaje informacije. Situacija postaje još ozbiljnija kada banka iznenada povuče odobreni kredit.

Stivenova tajna više ne može da ostane skrivena

Stiven se sastaje sa Tedom i otvara vrata prošlosti koju je pokušavao da ostavi iza sebe. Njihov razgovor otkriva koliko je dubok odnos koji su nekada imali i zašto je Stiven svojevremeno nestao bez objašnjenja. Ali njihova tajna neće dugo ostati samo njihova. Jedan susret u restoranu biće dovoljan da glasine počnu da kruže, a ono što će se potom dogoditi u Metjuovoj firmi prerasta u otvoreni sukob.

Stivenova tajna više neće biti skrivena Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Iznenađenje u vili Karington

Dok se porodične i poslovne tajne gomilaju, Felon i Džef odlaze zajedno, a njihov izlazak poprima potpuno neočekivan tok. Kada se kasno u noć pojave pred Blejkom i Kristl, Karingtonovi će čuti vest koju nisu očekivali.

Pogledajte video: Serija Dinastija, radnim danima na Kurir televiziji