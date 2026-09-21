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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Ahmed I sa prinčevima Osmanom i Mehmedom
Ahmed podseća Osmana i Mehmeda da je bratska ljubav dragocena Foto: Promo

Sadržaj 67. epizode

Kosem sve više brine sukob između prinčeva Osmana i Mehmeda, koji iznova dolaze u nove sukobe Iako Ahmed veruje da će braća vremenom shvatiti koliko su važna jedan drugome, Kosem strahuje da bi njihovo neprijateljstvo moglo prerasti u mnogo ozbiljniji sukob. Zbog toga sa Ahmedom razgovara o mogućnosti promene zakona o bratoubistvu, kako bi se sprečilo da jednog dana presto bude razlog zbog kojeg će brat dići ruku na brata.

U međuvremenu, princMustafa nestaje, a kada ga pronađu na krovu, njegovo ponašanje izaziva veliku zabrinutost. Ahmed pokušava da ga smiri i sazna šta mu se dogodilo, ali princ otkriva koliko je dubok njegov strah. Noćima ne spava, vidi senke i čuje glasove, uveren da će dželati ponovo doći po njega. Od brata traži samo jedno - da ga pusti da ode sa ovog sveta.

Sultanija Kosem i sultan Ahmed I sa porodicom
Ahmed odlučuje da svoje poslednje dane provede sa porodicom Foto: Promo

Ahmed potom okuplja Osmana i Mehmeda i upozorava ih da ne dozvole da ih ljutnja okrene jednog protiv drugog. Podseća ih da je bratska ljubav dragocena i da odluke ne smeju donositi u besu. Istovremeno, svojim sinovima poklanja konje, pokušavajući da među njima očuva mir. Sultanija Safije se u međuvremenu suočava sa bolom zbog smrti Iskendera, i zahteva od Zulfikara da je odvede na njegov grob.

Zdravlje sultana Ahmeda se iznenada pogoršava, i odlučuje da zatraži od Kosem da ga odvede na mesto gde ju je prvi put ugledao. Na istom tom mestu, u rukama svoje najveće ljubavi, on umire i svoju decu i državu ostalja njoj. Kosem zajedno sa Hadži-agom i Dženet-kalfom sakriva smrt sultana, i radi u tajnosti nešto što će duboko uzdrmati viševekovni poredak, koji je donosio strah i krvoproliće.

Sultanija Kosem i sultan Ahmed I
Kosem sakriva smrt sultana od svih Foto: Promo

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Bonus video:

03:45
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