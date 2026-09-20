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Čed Gilbert, osnivač i glavni gitarista kultnog pop-pank benda New Found Glory, preminuo je u 45. godini nakon višegodišnje borbe sa retkim rakom nadbubrežne žlezde.

Tužnu vest potvrdili su članovi benda i njegova supruga Lisa Čimoreli, koji su se od muzičara oprostili emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Gilbert je preminuo 20. septembra u snu, okružen porodicom i najbližim prijateljima, baš kako je želeo. U zajedničkom saopštenju porodica i bend naveli su da ih je njegova smrt duboko pogodila.

„Ujutru 20. septembra Čed Everet Gilbert preminuo je mirno u snu. Napustio je ovaj svet okružen prijateljima i porodicom, a poslednje trenutke proveo je sa suprugom i majkom pored sebe, baš onako kako je želeo.“

Dodali su da su slomljeni zbog toga koliko je brzo otišao, ali i zahvalni što nije patio u poslednjim trenucima.

„Broj ljudi koji su se u trenutku okupili u bolnici pokazuje koliko je Čed bio voljen i koliko će zauvek ostati u srcima ljudi.“

Foto: Instagram

Muzičar koji je obeležio jednu generaciju

Čed Gilbert osnovao je New Found Glory 1997. godine u Koral Springsu na Floridi zajedno sa Džordanom Pundikom, Ijanom Gruškom, Stivom Klajnom i Sajrusom Bulukijem.

Pesma My Friends Over Youpostala je veliki hit, a tekstovi benda inspirisali su čak i nazive kasnije popularnih grupa poput All Time Low i The Story So Far.

Njegovi saborci iz benda istakli su da su upravo njegovo sviranje gitare, autorski rad, smisao za humor i neumorna energija oblikovali bend tokom gotovo tri decenije.

„Njegov uticaj zauvek će biti deo New Found Gloryja i osećaće se na svakoj bini na kojoj budemo svirali.“

Borba sa rakom trajala je gotovo pet godina

Gilbertu je rak prvi put dijagnostikovan u decembru 2021. godine, nakon što ga je supruga pronašla bez svesti u krevetu.

Lekari su tada otkrili veliki tumor nadbubrežne žlezde koji se već proširio na jetru.

Tokom operacije uklonjeni su tumor, polovina jetre i žučna kesa. Iako je narednog meseca proglašen izlečenim, bolest se ubrzo vratila.

Tumori na mozgu i hitna operacija

U avgustu iste godine rak se proširio na kičmu, zbog čega je podvrgnut šestočasovnoj operaciji tokom koje su lekari uklonili zahvaćeni pršljen i ugradili veštački disk.

Kasnije su otkriveni i čvorići na plućima, a ove godine usledio je novi težak udarac.

U februaru je tokom nastupa u Nešvilu primetio da više ne može da kontroliše levu šaku, a nekoliko dana kasnije noga mu je otkazala, zbog čega je pao i hitno završio u bolnici.

CT pregled pokazao je tri tumora na mozgu, nakon čega je u martu podvrgnut hitnoj operaciji.

Muziku nije napuštao ni tokom lečenja

Uprkos brojnim operacijama i intenzivnim ciklusima hemoterapije, Gilbert nije odustajao od muzike.

Nastavio je da nastupa i objavljuje nove pesme sa bendom, dok je paralelno vodio iscrpljujuću borbu sa bolešću.

Osim po karijeri u New Found Gloryju, bio je poznat i po kratkom braku sa pevačicom Hejli Vilijams iz benda Paramore.

Njegovi najbliži kažu da je, uprkos statusu rok legende, svoju najveću životnu pobedu video u tome što je bio suprug i otac.

(Kurir.rs/TheSun)