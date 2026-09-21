UMRO SIN ČUVENOG SUPERMODELA SINDI KRAFORD: Presli Gerber preminuo u 27. godini (FOTO)
Sin Sindi Kraford, Presli Gerber, preminuo јe u 27. godini, potvrdio јe predstavnik čuvenog supermodela 90-ih za CNN.
Iz okruga Los Anđeles potvrđeno je da je sin Sindi Kraford umro u nedelju, dok јe bio u rehabilitacionom centru. Uzrok smrti niјe naveden.
Publicista Sidni Kraford potvrdio je tužnu vest za CNN: "Porodica traži privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog vremena".
Presli Gerber, brat manekenke i glumice Kaje Gerber, i sam se bavio manekenstvom, nakon što je sa 15 godina potpisao ugovor sa agencijom IMG Models.
Nosio je revije tokom nedelje mode za brendove Moskino i Dolče & Gabana, a učestvovao je i u kampanji za Kelvin Klajn.
Sin Sindi Kraford je otvoreno govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom supstanci, kao i o lečenju, nakon što je 2019. godine optužen za vožnju pod uticajem alkohola.