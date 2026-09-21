Slušaj vest

Sin Sindi Kraford, Presli Gerber, preminuo јe u 27. godini, potvrdio јe predstavnik čuvenog supermodela 90-ih za CNN.

Iz okruga Los Anđeles potvrđeno je da je sin Sindi Kraford umro u nedelju, dok јe bio u rehabilitacionom centru. Uzrok smrti niјe naveden.

Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Jordan Strauss/Invision

Publicista Sidni Kraford potvrdio je tužnu vest za CNN: "Porodica traži privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog vremena".

Presli Gerber, brat manekenke i glumice Kaje Gerber, i sam se bavio manekenstvom, nakon što je sa 15 godina potpisao ugovor sa agencijom IMG Models.

Nosio je revije tokom nedelje mode za brendove Moskino i Dolče & Gabana, a učestvovao je i u kampanji za Kelvin Klajn.

Sin Sindi Kraford je otvoreno govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom supstanci, kao i o lečenju, nakon što je 2019. godine optužen za vožnju pod uticajem alkohola.

Kurir.rs/CNN/AP

Ne propustitePop kultura"Nada mnom je izvršen egzorcizam": Ćerka Sindi Kraford otkrila jezivu tajnu iz detinjstva, javno opisala sve do detalja (video)
Kaja Gerber u filmu The Shards
Pop kultura31 godinu posle bolnog razvoda: Sudbina ukrstila puteve ćerki Sindi Kraford i sinu Ričarda Gira
ricard-gir-sindi-kraford-profimedia0098319088.jpg
Pop kultura"Moja asistentkinja je bila šokirana": Sindi Kraford otkrila šta joj je tražila princeza Dajana za svog sina
Sindi Kraford u bež bundi i rolki sa sunčanim naočarima
Pop kulturaSindi Kraford prvi put progovorila o zdravstvenom stanju: Već 10 godina bije bitku, krila od svih, pa ogolila dušu
Sindi Kraford na Guči reviji u Njujorku
Pop kulturaZa oca se bavila prostitucijom, umesto smrti brata tiho priželjkivao njenu: Trpela vršnjačko nasilje, a onda se proslavila
Sindi Kraford u bež bundi i rolki sa sunčanim naočarima
Pop kulturaĆerka Sindi Kraford bez brushaltera na crvenom tepihu: Manekenka pokazala sve u čipkanoj haljini i minijaturnom donjem vešu!
Kaja Gerber