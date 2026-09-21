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Sin Sindi Kraford, Presli Gerber, preminuo јe u 27. godini, potvrdio јe predstavnik čuvenog supermodela 90-ih za CNN.

Iz okruga Los Anđeles potvrđeno je da je sin Sindi Kraford umro u nedelju, dok јe bio u rehabilitacionom centru. Uzrok smrti niјe naveden.

1/8 Vidi galeriju Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Jordan Strauss/Invision

Publicista Sidni Kraford potvrdio je tužnu vest za CNN: "Porodica traži privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog vremena".

Presli Gerber, brat manekenke i glumice Kaje Gerber, i sam se bavio manekenstvom, nakon što je sa 15 godina potpisao ugovor sa agencijom IMG Models.

Nosio je revije tokom nedelje mode za brendove Moskino i Dolče & Gabana, a učestvovao je i u kampanji za Kelvin Klajn.