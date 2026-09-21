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„Marko Janketić je najgori glumac sa kojim sam radio, on je i najgori i najbolji. On je zlo“ – izjava Vuka Kostića svojevremeno je privukla veliku pažnju javnosti, ali iza nje nije stajala svađa, netrpeljivost niti loše mišljenje o kolegi. Naprotiv, bila je to još jedna šala između dvojice glumaca čije prijateljstvo traje praktično čitav život.

Vuk je odmah potom objasnio da je Marko, zapravo, ujedno i najbolji glumac sa kojim je sarađivao, jer je mnogo lakše raditi sa nekim koga poznajete od najranijeg detinjstva. Njihova bliskost nije nastala na setu, niti ih je spojio neki zajednički projekat. Veza porodica Kostić i Janketić traje decenijama.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke kadrove:

1/5 Vidi galeriju Marko Janketić i Vuk Kostić u zajedničkim scenama Foto: Printscreen/Prva, Printscreen/Superstar

Porodična veza

Njihovi očevi, Mihajlo Pljaka Kostić i Mihailo Miša Janketić, bili su veliki prijatelji i kolege u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Uz dva velika imena domaćeg glumišta odrastali su i njihovi sinovi, pa su Vuk i Marko nastavili prijateljstvo koje je započela prethodna generacija.

Koliko im ta porodična povezanost znači, Vuk Kostić je pokazao i kada je na Instagramu objavio fotografiju Pljake Kostića i Miše Janketića staru oko šest decenija.

„Pljaka i Miša… Kostić i Janketić. A mi ćemo biti još bolji prijatelji, jer smo mnogo gori ljudi. ‘Selfi’ iz 1960 i neke“, napisao je Vuk i označio Marka Janketića.

Marko mu je među prvima odgovorio sa samo dve reči:

„Brat moj“.

Kratak komentar možda je najbolje opisao odnos dvojice glumaca koji su, osim dugogodišnjeg prijateljstva, tokom godina izgradili i uspešnu profesionalnu saradnju.

Hit scena: "Je l' ti se bar malo dopadam?"

Publika ih je zajedno gledala u seriji „Ubice mog oca“, ali i u „Pevačici“, gde su njihove zajedničke scene privukle posebnu pažnju.

U drugoj sezoni „Pevačice“ Vuk Kostić igra numerologa Vanju, dok Marko Janketić tumači Lokija. Jedna scena između njihovih likova izazvala je veliki broj reakcija gledalaca i korisnika društvenih mreža.

Marko Janketić i Vuk Kostić u seriji Pevačica Foto: Printscreen/Superstar

Loki u jednom trenutku prilazi Vanji i pokušava da ga poljubi, ali se Vanja najpre izmiče.

„Je l' ti se bar malo dopadam?“, pita ga Loki, nakon čega sledi scena strasnog ljubljenja.

Video: Marko Janketić u donjem vešu kuva