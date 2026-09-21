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Odrastanje pod okriljem slave kao sin svetski poznate manekenke Sindi Kraford i preduzetnika Rendija Gerbera donelo je Presliju Gerberu ogromnu medijsku pažnju, ali i teške unutrašnje opstrukcije sa kojima je godinama pokušavao da se izbori.

Presli Gerber, nekadašnji maneken i brat Kaje Gerber, preminuo je u centru za rehabilitaciju u 27. godini,nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću, depresijom i anksioznim napadima. U godinama koje su prethodile ovoj tragediji, Presli je otvoreno iznosio pojedinosti o svojim psihičkim problemima, u želji da njegove greške posluže kao opomena drugima koji prolaze kroz slične krize.

Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera:

1/5 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Mentalno zdravlje

U gostovanju u podkastu Studio 22 tokom 2023. godine, sin poznate manekenke izneo je iskreno viđenje o tome koliko je rad na sopstvenom psihičkom stanju zahtevan i iscrpljujući proces:

- Mentalno zdravlje je problem... To je tako veliki deo mog života. To je posao od 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i ima toliko toga u tome, isticao je sin Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera.

On je tada ukazao na to da se u društvu tema mentalnih poremećaja često zanemaruje ili krije od javnosti, te da ključne informacije ne stižu do onih kojima su najpotrebnije. Zbog toga je verovao da je neophodno javno govoriti o ovoj temi znatno više nego što je to praksa.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Projekat "Mental Health Mondays"

Oko svoje 23. godine, dok se pripremao za sticanje licence u oblasti nekretnina, Presli je bio posvećen projektima usmerenim na podizanje svesti o psihičkom zdravlju. Njegova zamisao bila je da na društvenoj mreži Instagram pokrene serijal "Mental Health Mondays", gde bi delio lična iskustva sa lečenja, analizirao prednosti i mane različitih vidova terapija i zapadne medicine, ali i razgovarao sa stručnim licima.

- To je ono što me pokreće i što me ovih dana tera da ustanem iz kreveta, ta nada da sam napravio greške iz kojih drugi mogu nešto da nauče. Ako žele da slušaju, mogao bih da im uštedim mnogo teških trenutaka i borbe, ispričao je Gerber.

Promena životnih navika

Pored odlazaka na psihoterapije i primene propisane terapije za ublažavanje napada panike, Presli je bio zagovornik celovitog pristupa oporavku koji obuhvata i fizičku formu. Krajem 2025. godine javno je govorio o medikamentima koje je koristio protiv napada panike, naglašavajući značaj svakodnevne rutine. Isticao je da su mu u najtežim trenucima podršku pružali treneri i nutricionisti:

- Razgovarao bih sa trenerom koji je radio sa mnom kako bi mi podigao endorfin kada sam prolazio kroz depresivnu fazu. Promena ishrane potpuno mi je pomogla oko kilaže, načina na koji sam se osećao, kako sam izgledao i kako sam spavao, govorio je Gerber.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: John Sciulli / Getty images / Profimedia

Tragičan odlazak bivšeg manekena

Presli Gerber rođen je 1999. godine u Kaliforniji, a u svet mode kročio je sa samo 15 godina potpisivanjem ugovora sa modnom agencijom IMG Models. Već 2016. imao je svoj prvi nastup na reviji brenda Moschino, a tokom karijere sarađivao je sa poznatim kućama kao što su Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana i Pepsi.

Ipak, rani uspeh doneo je i ozbiljne izazove. Još 2019. godine priveden je zbog vožnje pod dejstvom alkohola, pa mu je izrečena uslovna kazna i društveno koristan rad. Uprkos nastojanjima da stabilizuje život i pomogne drugima u borbi sa psihičkim problemima, njegova životna priča tragično se okončala u ustanovi za rehabilitaciju. Predstavnica za medije njegove porodice, Ali Dženkins, potvrdila je vest o smrti i prenela molbu Sindi Kroford i Rendija Gerbera da im se u ovim teškim trenucima omogući privatnost.

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