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Vest da je Presli Gerber, sin čuvene manekenke Sindi Kraford i biznismena Rendea Gerbera, preminuo u 27. godini šokirala je javnost; nakon njegove smrti, posebnu pažnju privukla je njegova poslednja objava na društvenim mrežama.

Mladi maneken preminuo je 20. septembra, a tu vest potvrdio je predstavnik porodice. Prema navodima mrtvozornika okruga Los Anđeles, Presli je preminuo u ustanovi za rehabilitaciju, mada uzrok smrti još uvek nije saopšten.

U galeriji pogledajte Preslijevu poslednju objavu na društvenim mrežama:

Poslednja objava Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford Foto: instagram/presley gerber, Niklas Halle'n/EPA

U kratkom saopštenju, porodica je zatražila privatnost tokom perioda koji su opisali kao veoma težak i bolan.

Dok javnost pokušava da prihvati vest o Preslijevoj preranoj smrti, pažnja se ponovo usmerila na njegov Instagram profil.

Presli Gerber
Foto: Chris Pizzello/Invision

Njegova poslednja objava datira od 6. avgusta, kada je podelio nekoliko fotografija snimljenih u svom dvorištu. Na njima je Presli prikazan bos, u crnoj majici i crnim pantalonama; na pojedinim snimcima deluje nasmejano i potpuno opušteno.

U trenutku kada su fotografije objavljene, ništa nije ukazivalo na to da će one ostati njegov poslednji trag na društvenim mrežama.

Počeci sa 15 godina

Presli Gerber, sin Sindi Kraford
Foto: Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Presli Gerber rođen je 1999. godine u Kaliforniji, a u svet mode kročio je sa samo 15 godina potpisivanjem ugovora sa modnom agencijom IMG Models. Već 2016. imao je svoj prvi nastup na reviji brenda Moschino, a tokom karijere sarađivao je sa poznatim kućama kao što su Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana i Pepsi.

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