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Poznata po moćnom glasu, ali i po modnim izdanjima koja često privlače pažnju, Nikol Šerzinger ponovo je pokazala da se ne plaši smelih kombinacija. Pevačica je nedavno fotografisana ispred jednog hotela u Parizu, nakon koncerta koji je, prema pisanju medija, održala u francuskoj prestonici.

Za ovu priliku odabrala je crnu kožnu kombinaciju koja je naglasila njenu vitku figuru i ostavila veoma upečatljiv utisak.

Kožna kombinacija u prvom planu

Nikol je nosila uske crne kožne pantalone i majicu bez bretela, čiji su detalji u vidu volana dodatno učinili izdanje zanimljivim.

Nikol Šerzinger Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Gornji deo posebno je privukao pažnju, jer je bio krojen tako da istakne dekolte, dok je koža celom izdanju dala odvažnu i pomalo rokersku notu.

Pevačica je i ovog puta pokazala da ume da iznese komade koji zahtevaju određenu dozu samopouzdanja, a jednostavna crna boja dodatno je naglasila kroj i siluetu.

Celokupno izdanje upotpunila je talasastom frizurom, dok je za šminku odabrala izraženije, tamne tonove. Tako su njene crte lica dodatno došle do izražaja, a glamurozni izgled bio je prilagođen večernjem izlasku nakon nastupa.

Nikol Šerzinger Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nikol Šerzinger je i ranije pokazivala sklonost ka smelim modnim izborima, a ovo izdanje još jednom potvrđuje da se ne drži uvek klasičnih krojeva i sigurnih kombinacija.

Upravo spoj crne kože, naglašenog dekoltea i glamurozne šminke učinio je da pevačica i nakon koncerta privuče poglede fotografa u Parizu.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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