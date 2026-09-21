Modna lekcija prve dame Francuske: Brižit Makron pokazala kako se nosi najženstvenija nijansa sezone
- Brižit Makron se na susretu sa jordanskim kraljevskim parom pojavila u nežnoj, sofisticiranoj nijansi i još jednom potvrdila status modne ikone.
- Stajling su obeležili strukirani krojevi, minimalistički nakit i klasične salonke, uz naglasak na svedenoj eleganciji i vrhunskom kroju.
Brižit Makron još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najbolje odevenih žena u svetu politike i diplomatije, potvrdivši da su elegancija i sveden stil njen nezaobilazni prepoznatljiv potpis.
Tokom zvaničnog susreta sa jordanskim kraljevskim parom,prva dama Francuske pojavila se u nežnoj, sofisticiranoj nijansi koja je na suptilan način naglasila njenu figuru i dodala dozu bezvremenske prefinjenosti celokupnom utisku.
Njena odevna kombinacija bila je skrojena po principima čiste visoke mode - jednostavna na prvi pogled, ali izuzetno upečatljiva. Pažljivo odabrani strukirani krojevi i besprekorna struktura materijala dali su ovom izdanju dozu stroge elegancije, dok je topla i nenametljiva paleta boja unela preko potrebnu nežnost. Brižit Makron iznova dokazuje da pravoj eleganciji nisu potrebni napadni trendovi, već vrhunski kroj i samopouzdanje.
Posebnu pažnju privukli su diskretni modni dodaci koji su prateći minimalizam celog stajlinga zaokružili ovu modnu priču. Minimalistički nakit i klasične salonke poslužili su kao savršena podloga, dopuštajući samom odevnom komadu da ostane u prvom planu.
Brižit Makron je i ovog puta ostala verna svom prepoznatljivom stilu - bez suvišnih detalja, ali sa dovoljno autentičnog modnog karaktera da njeno izdanje odmah privuče pažnju modnih kritičara širom sveta. Pokazala je da se tajna vrhunskog stila krije upravo u umerenosti i sposobnosti da se jednostavnost pretvori u čisti luksuz.
(Kurir.rs/ Ona.rs)
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