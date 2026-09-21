Slušaj vest

Brižit Makron još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najbolje odevenih žena u svetu politike i diplomatije, potvrdivši da su elegancija i sveden stil njen nezaobilazni prepoznatljiv potpis.

Tokom zvaničnog susreta sa jordanskim kraljevskim parom,prva dama Francuske pojavila se u nežnoj, sofisticiranoj nijansi koja je na suptilan način naglasila njenu figuru i dodala dozu bezvremenske prefinjenosti celokupnom utisku.

Emanuel i Brižit Makron sa jordanskim kraljevskim parom Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Njena odevna kombinacija bila je skrojena po principima čiste visoke mode - jednostavna na prvi pogled, ali izuzetno upečatljiva. Pažljivo odabrani strukirani krojevi i besprekorna struktura materijala dali su ovom izdanju dozu stroge elegancije, dok je topla i nenametljiva paleta boja unela preko potrebnu nežnost. Brižit Makron iznova dokazuje da pravoj eleganciji nisu potrebni napadni trendovi, već vrhunski kroj i samopouzdanje.

Emanuel i Brižit Makron Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Posebnu pažnju privukli su diskretni modni dodaci koji su prateći minimalizam celog stajlinga zaokružili ovu modnu priču. Minimalistički nakit i klasične salonke poslužili su kao savršena podloga, dopuštajući samom odevnom komadu da ostane u prvom planu.

Brižit Makron je i ovog puta ostala verna svom prepoznatljivom stilu - bez suvišnih detalja, ali sa dovoljno autentičnog modnog karaktera da njeno izdanje odmah privuče pažnju modnih kritičara širom sveta. Pokazala je da se tajna vrhunskog stila krije upravo u umerenosti i sposobnosti da se jednostavnost pretvori u čisti luksuz.

(Kurir.rs/ Ona.rs)