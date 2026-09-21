Sindi Kraford otkrila šta joj je tražila princeza Dajana za svog sina

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Sindi Krafordobeležila je jednu čitavu epohu modelinga, a vest otragičnoj smrti njenog sina Preslija Gerbera(27) potresla je svetsku javnost.

Tokom karijere krasila je naslovne strane više od 600 magazina širom sveta, a u modnim krugovima nosila je nadimak Bejbi Džia. Njen prepoznatljivi mladež iznad gornje usne, zbog kog su je u detinjstvu zadirkivali, kasnije je postao njen zaštitni znak i simbol jedinstvene lepote.

Pogledajte u galeriji fotografije Sindi Kraford sa piste:

1/8 Vidi galeriju Sindi Kraford na Guči reviji u Njujorku Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, JP Yim / Getty images / Profimedia

Od reklame za Pepsi do statusa supermodela

Sindi Kraford, rođena kao Sintija En Kraford, svetsku slavu stekla je zahvaljujući legendarnoj reklami za Pepsi, koja ju je lansirala među najtraženija lica planete. Nakon toga, najveće modne kuće otvorile su joj vrata bez zadrške, a ona je postala sinonim za savremeni ideal lepote.

Upisala se u istoriju i kao prvi supermodel koji je pozirao nag za Plejboj. Ovaj magazin ju je kasnije uvrstio na peto mesto liste 100 najseksepilnijih žena 20. veka. Okušala se i u glumi - film "Fer igra" nije naišao na pohvale kritike, ali joj je doneo značajne honorare. Devedesetih godina publika ju je gledala i kao voditeljku na MTV-ju, čime je dodatno učvrstila svoj status pop ikone.

Sindi Kraford u reklami za Pepsi 1992. godine Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Ljubavni i porodični život

Od 1991. do 1995. bila je u braku sa poznatim glumcem Ričardom Girom. Nekoliko godina kasnije, 1998, udala se za biznismena Rendija Gerbera. Sa njim ima dvoje dece - ćerku Kaju i sina Preslija, koji je nedavno preminuo u rehabilitacionom centru u 27 godini. Oboje su krenuli njenim stopama u svetu modelinga, dok se ćerka oprobala i kao glumica. Iza glamura i uspeha krije se još jedna teška porodična tragedija. Njen mlađi brat Džefri preminuo je od leukemije sa samo tri godine, što je ostavilo dubok trag na celu porodicu.

Bolno detinjstvo i osećaj krivice

U podkastu "Keli Korigen Vonders" 2024. godine govorila je o tome koliko je smrt brata uticala na nju i njene sestre. Ispričala je da je njihov otac silno želeo sina, pa je rođenje dečaka bilo posebno važno za porodicu. Nakon njegove smrti, pojavila se tiha krivica među sestrama.

Pogledajte u galeriji fotografije Sindi Kraford sa porodicom:

1/8 Vidi galeriju Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Jordan Strauss/Invision

"Moj tata je želeo sina, pa je čevrto dete bilo dečak. I mislim da je bilo dosta krivice... tu je i ona krivica ostale dece naročito jer smo znale da je moj otac zaista želeo sina pa smo se osećale kao da je umesto brata trebalo da bude jedna od nas. Bilo je tako čudno godinama", ispričala je.

Dodala je da su joj tada nedostajale reči utehe roditelja, iako danas razume koliko je to bilo teško za njih, s obzirom na to da su bili veoma mladi i skrhani bolom.

"Da, tako smo tužni što je Def umro, ali mi smo tako sam srećni što si ti ovde".

Razgovori o smrti sa sopstvenom decom

Sindi Kraford otvoreno govori o gubicima i sa svojom decom. Istakla je da su njena ćerka i sin, uprkos mladosti, već izgubili nekoliko prijatelja - zbog saobraćajnih nesreća, fentanila i drugih opasnosti današnjice.

"Moja deca su izgubila prijatelje, nažalost, zbog saobraćajnih nesreća i fentanila i svih ludih stvari koje ova deca sada doživljavaju. Uvek pitaju: šta da kažemo? Trudim se da im objasnim", rekla je manekenka, koja je o smrti brata govorila i pre petnaestak godina u emisiji Opre Vinfri.

Sindi Kraford o smrti brata govorila kod Opre Vinfri Foto: AP/Chris Pizzelo, AP/Jordan Strauss

Put iz malog grada do svetskih pista

U dokumentarnoj seriji "The Super Models" iz 2023. godine otkrila je kako je započela karijeru i kako je iz Dekalba u Ilinoisu stigla do modnih pista u Njujorku i Milanu.

"Nikada nisam ni razmišljala o modelingu. Nisam ni znala da je to pravi posao. Nisam znala kako ću iz Dekalba u Ilinoisu doći do časopisa", priznala je.

Godine 2016. najavila je povlačenje sa modnih pista, ali se i dalje povremeno pojavljuje u kampanjama i na prestižnim revijama. U istom dokumentarcu govorila je i o reakciji svog oca na njen izbor zanimanja:

"Moj tata stvarno nije shvatao da je manekenstvo prava karijera. Mislio je da je manekenstvo drugo ime za prostituciju. Pa su išli sa mnom na moj prvi razgovor za posao".

Sindi Kraford na Guči reviji u Njujorku Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Supermodeli koji su promenili industriju

U seriji su, pored Sindi Kraford, govorile i Naomi Kembel, Kristi Tarlington i Linda Evanđelista. Režiju potpisuju Rodžer Ros Vilijams i Larisa Bils.

"Dok modna industrija nastavlja da se redefiniše kao i uloge žena unutar nje - ovo je ultimativna priča o moći i kako su se četiri žene okupile i osvojile modu, i olakšale time put onima koji su se pojavili posle njih", navedeno je.

Smrt sina

Odrastanje pod okriljem slave kao sin svetski poznate manekenke Sindi Kraford i preduzetnika Rendija Gerbera donelo je Presliju Gerberu ogromnu medijsku pažnju, ali i teške unutrašnje opstrukcije sa kojima je godinama pokušavao da se izbori.

Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera:

1/5 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Presli Gerber, nekadašnji maneken i brat Kaje Gerber, preminuo je u centru za rehabilitaciju u 27. godini, nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću, depresijom i anksioznim napadima. U godinama koje su prethodile ovoj tragediji, Presli je otvoreno iznosio pojedinosti o svojim psihičkim problemima, u želji da njegove greške posluže kao opomena drugima koji prolaze kroz slične krize.

Pored odlazaka na psihoterapije i primene propisane terapije za ublažavanje napada panike, Presli je bio zagovornik celovitog pristupa oporavku koji obuhvata i fizičku formu. Krajem 2025. godine javno je govorio o medikamentima koje je koristio protiv napada panike, naglašavajući značaj svakodnevne rutine. Isticao je da su mu u najtežim trenucima podršku pružali treneri i nutricionisti.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

Presli Gerber rođen je 1999. godine u Kaliforniji, a u svet mode kročio je sa samo 15 godina potpisivanjem ugovora sa modnom agencijom IMG Models. Već 2016. imao je svoj prvi nastup na reviji brenda Moschino, a tokom karijere sarađivao je sa poznatim kućama kao što su Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana i Pepsi.

Ipak, rani uspeh doneo je i ozbiljne izazove. Još 2019. godine priveden je zbog vožnje pod dejstvom alkohola, pa mu je izrečena uslovna kazna i društveno koristan rad. Uprkos nastojanjima da stabilizuje život i pomogne drugima u borbi sa psihičkim problemima, njegova životna priča tragično se okončala u ustanovi za rehabilitaciju. Predstavnica za medije njegove porodice, Ali Dženkins, potvrdila je vest o smrti i prenela molbu Sindi Kroford i Rendija Gerbera da im se u ovim teškim trenucima omogući privatnost.

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