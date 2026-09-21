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Presli Gerber, maneken i sin Sindi Kraford i Randea Gerbera, preminuo je u nedelju u 27. godini. U jednoj od svojih poslednjih objava na društvenim mrežama otvoreno je pisao o lečenju zavisnosti psihodeličnom supstancom.

Gerber, brat manekenke Kaje Gerber, preminuo je 20. septembra u ustanovi za rehabilitaciju, prema evidenciji mrtvozornika okruga Los Anđeles do koje je došao People. Predstavnik njegovih najbližih takođe je potvrdio vest za People i poručio: "Porodica moli za privatnost u ovim izuzetno teškim i bolnim trenucima."

U galeriji pogledajte poslednju objavu Preslija Gerbera:

1/6 Vidi galeriju Poslednja objava Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford Foto: instagram/presley gerber, Niklas Halle'n/EPA

Tretman ibogainom

U jednoj od poslednjih objava pre smrti Gerber je u martu podelio video snimljen neposredno pre nego što je primio veliku dozu ibogaina. Ibogain je, prema Stanford Medicine-u, prirodni psihodelik koji se dobija iz kore korena srednjozapadnoafričkog žbuna Tabernanthe iboga, a između ostalog se istražuje i njegova primena u lečenju zavisnosti.

"Trenutak tišine pre nego što se sve promenilo", napisao je Gerber uz objavu. "Bio sam potpuno prestravljen i znao sam da ću ponovo biti ako ikada budem morao da se suočim s nečim sličnim."

Podelio je i mantre kojima se vodio tokom tretmana, koji je legalan u nekim zemljama, ali ne i u Sjedinjenim Državama. Napisao je da mu nije bilo lako da prepusti kontrolu, ali da je verovao da ga vodi nešto veće od njega.

"Znao sam zašto sam tamo. Suočio sam se s onim od čega sam bežao i negde u svemu tome počeo sam ponovo da pronalazim sebe", dodao je. "Videćemo."

Napisao je i da se "moli da je to poslednji put da mora da se vrati". "Sledeći put bih voleo da to uradim svojom odlukom", nastavio je, a zatim zahvalio "neverovatnoj, brižnoj i đavolski dobroj ekipi" koja mu je pomogla tokom tretmana. "I tamo sam stekao neke je*eno dobre prijatelje", zaključio je.

Poruke podrške majke i sestre

Ispod pomenute objave javili su se i članovi njegove porodice.

Njegova majka, 60-godišnja Sindi Kraford, napisala je: "Ti si ratnik! Prošao si kroz vatru da bi pronašao sebe! Tako sam ponosna!" Sestra Kaja, koja ima 25 godina, dodala je: "To je moj brat. Prokleto sam ponosna."

Kaja Gerber, sestra Preslija Gerbera Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ranije je otvoreno govorio o mentalnom zdravlju

Gerber, rođen 1999. godine u Beverli Hilsu, i pre smrti otvoreno je govorio o problemima s mentalnim zdravljem i zloupotrebi supstanci.

"Borio sam se s mentalnim zdravljem, depresijom i nekim drugim stvarima koje dolaze uz to. Mislim da mi je dovoljno ako pomognem jednoj osobi ili stotinu ljudi da izađu iz stanja u kojem sam se ja u jednom trenutku života nalazio", rekao je 2023. godine u podkastu "Studio 22".

"Mentalno zdravlje je problem. Ono je tako veliki deo mog života. To je posao koji traje 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i toliko toga dolazi uz to", nastavio je. "To je zapravo ono što želim da radim - da pomažem ljudima, bez obzira na to da li ste depresivni ili se borite s nečim što negativno utiče na vaše telo. Može biti bilo šta i nema osuđivanja."

Dodao je: "Video sam svašta i naučio mnogo toga. Nadam se da sam ja napravio neke greške umesto drugih ljudi, kako oni ne bi morali da naprave iste greške kao ja."

Kaja o desetogodišnjoj borbi brata sa zavisnošću

U septembarskom izdanju Vogue-a za 2026. godinu Kaja se osvrnula na ono što je magazin opisao kao Preslijevu "desetogodišnju borbu sa zavisnošću od droge".

Kaja Gerber i Sindi Kraford Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

"Kada se tako nešto dogodi u porodici, to nekako promeni sve", rekla je Kaja. "Mislim da sam zato počela da se doživljavam kao ono 'dete s kojim nema problema' i nikada nisam htela da tražim pomoć. Činilo mi se da bi bilo previše da roditelji imaju dvoje dece kojima je potrebna pomoć."

Dodala je kako joj je bilo osvežavajuće da vidi koliko je njen brat otvoren o svom životu. "Naši roditelji su veći deo naših života bili jako, jako privatni i nisu ništa delili, a sada imamo mog brata koji nam je na neki način postao učitelj i koji kaže: 'Pokazaću svima svoju ljudsku stranu.' Od svijeta možete da sakrijete samo toliko toga", rekla je Kaja. "A kada nešto pokušavate da krijete, osoba samo počne da se oseća kao da je se stidite."

Video: Sindi Kraford