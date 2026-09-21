Nataša Ninković sela na binu i pala u sevdah: Nina Badrić zapevala, glumica zatvorila oči i raširila ruke, a iz nje izašla čista emocija
- Nataša Ninković je izašla sa prijateljicama u luksuzni restoran i deo večeri podelila na Instagramu.
- Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je sela uz binu i potpuno se prepustila pesmi Nine Badrić.
Nataša Ninković provela je veče u društvu bliskih prijateljica, a deo atmosfere iz izlaska podelila je i sa pratiocima na Instagramu. Sudeći po snimcima, glumica je bila odlično raspoložena, ali je jedan trenutak posebno privukao pažnju.
Društvo se okupilo u jednom luksuznom restoranu, gde su uz večeru, belo vino i opušten razgovor uživale u zajedničkom izlasku. Kako je veče odmicalo, raspoloženje je postajalo sve bolje, a prava emocija usledila je kada je zapevala Nina Badrić.
Nataša je u jednom trenutku sela tik na kraj bine i potpuno se prepustila pesmi.
Na snimku se vidi kako zatvorenih očiju, zabačene glave i raširenih ruku uživa u muzici, dok joj se na licu vidi koliko ju je pesma pogodila.
Glumica je bukvalno pala u sevdah, ne obazirući se na ljude oko sebe, već se potpuno prepustila trenutku i Nininom glasu.
Upravo taj prizor postao je najupečatljiviji deo večeri, jer je Nataša bez imalo zadrške pokazala emocije i uživala kao da je sama sa muzikom.
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