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Nataša Ninković provela je veče u društvu bliskih prijateljica, a deo atmosfere iz izlaska podelila je i sa pratiocima na Instagramu. Sudeći po snimcima, glumica je bila odlično raspoložena, ali je jedan trenutak posebno privukao pažnju.

Foto: Printscreen/Instagram/ natasaninkovic

Društvo se okupilo u jednom luksuznom restoranu, gde su uz večeru, belo vino i opušten razgovor uživale u zajedničkom izlasku. Kako je veče odmicalo, raspoloženje je postajalo sve bolje, a prava emocija usledila je kada je zapevala Nina Badrić.

Nataša je u jednom trenutku sela tik na kraj bine i potpuno se prepustila pesmi.

Foto: Printscreen/Instagram/ natasaninkovic

Na snimku se vidi kako zatvorenih očiju, zabačene glave i raširenih ruku uživa u muzici, dok joj se na licu vidi koliko ju je pesma pogodila.

Glumica je bukvalno pala u sevdah, ne obazirući se na ljude oko sebe, već se potpuno prepustila trenutku i Nininom glasu.

Foto: printscreen/instagram/natasaninkovic

Upravo taj prizor postao je najupečatljiviji deo večeri, jer je Nataša bez imalo zadrške pokazala emocije i uživala kao da je sama sa muzikom.

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