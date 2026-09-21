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Ed Širan je otvoreno zaplakao tokom emotivnog govora kada se vratio na scenu na svom prvom koncertu nakon otpuštanja Meklmora zbog apela "Slobodna Palestina" i naknadnog odlaska ostalih izvođača koji su otvarali njegove koncerte na turneji.

Dok je izlazio na binu na stadionu Linkoln finansijal fild u Filadelfiji u subotu uveče uz gromoglasan aplauz, britanski pevač je rekao: "Ahm, ovo obično nije način na koji bih otvorio nastup, ali pre nego što večeras odsviram neke pesme, nadam se da je u redu da kažem nekoliko reči o protekloj nedelji."

"Navikao sam da moju muziku kritikuju i uvek sam spreman da to prihvatim, jer imam sreće što se mnogima od vas sviđa ono što radim i, da budem iskren, nisam iznenađen što se drugima ne sviđa. To je normalno", nastavio je. "Ali ove nedelje, kritike su se odnosile na nešto mnogo važnije."

Meklmor tokom nastupa Foto: Arnaud FINISTRE / AFP / Profimedia

"Pravim greške", priznao je 35-godišnji Širan i dodao: "I tako mi je, tako žao."

Širan je rekao da "nikada nije želeo da bude muzičar aktivista", ali da se našao "u središtu važne i strastvene rasprave o slobodi govora i najsloženijem političkom pitanju na planeti", misleći na izraelsko-palestinski konflikt.

"Moji koncerti su oduvek bili sigurno mesto za sve i to mi je izuzetno važno. Poštovanje obaveze prema mojim obožavaocima takođe je potpuno ključno za to ko sam. Zato sam večeras ovde, sam, i nastavljam svoju trenutnu turneju."

Širanov koncert u Filadelfiji u subotu pomeren je za 20 časova umesto u 17.30, nakon što je ostao bez izvođača koji bi nastupili pre njega. Demonstranti su se takođe okupili u blizini dvorane uoči nastupa.

Pevač hita "Shape of You" rekao je da je "duboko zabrinut" zbog ideje da dvorane — i, samim tim, oni koji ih poseduju — mogu da odlučuju o tome šta izvođači rade na bini, istakavši: "To se dešava na toliko mesta na kojima nastupam širom sveta, ali to nikada ne bi smelo da se dešava u slobodnom svetu."

Ed Širan Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Direktno se osvrnuvši na izraelsko-palestinsku situaciju — uključujući i to da li održavanje subotnjeg koncerta "implicira" kakav je njegov stav — Širan je rekao da je tokom čitave karijere pokušavao da izbegne da bude "bilo kakav politički komentator" jer želi da njegova muzika i koncerti "budu posvećeni ujedinjenju, a ne podelama" i "čovečanstvu, a ne politici".

"Ali ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu da krijem kako se osećam povodom toga", dodao je on, nazvavši napad 7. oktobra na muzički festival Nova u Izraelu "užasnim" i produbljivanjem "vekova jevrejskog bola", naglasivši pritom da je ono što se dešava u Gazi "katastrofalno, neopravdano i nesrazmerno", kao i da se događaji koji se odvijaju na Zapadnoj obali "ne mogu zanemariti".

Širan je rekao da pokušava da pronađe način kako najbolje može da pomogne žrtvama dok nastavlja da "sluša i uči, jer ne zna dovoljno".

"Zaista sam presrećan što ste večeras ovde sa mnom", zaključio je Širan, postavši emotivan. "Ovaj koncert je i dalje mesto gde su svi dobrodošli i gde svako može da stoji pored ljudi koji imaju suprotne stavove, i gde svako može da stoji pored ljudi sa kojima se ne slaže u svemu — ali svi mogu da se slože oko pevanja ovih pesama."

Meklmor (rođen kao Bendžamin Hamond Hagerti) izbačen je sa Širanove "Lup" turneje 14. septembra nakon oštrih reakcija na izjave koje je dao tokom svog nastupa na stadionu MetLajf u Nju Džersiju.

Reper (43), poznat po hitu "Thrift Shop", pozvao je na slobodnu Palestinu i rekao da se solidariše sa Palestincima u Gazi koji su raseljeni i nemaju osnovna sredstva za život usred tekućeg rata između Izraela i Hamasa.

"Veliki deo razloga zašto sam uopšte želeo da idem na ovu turneju jeste da bih mogao da stanem na ovakve stadione i kažem dve reči koje su mi veoma bliske i drage srcu: Slobodna Palestina", rekao je Meklmor na bini.

"Rekao sam: 'Slobodna Palestina!' Želim da te reči budu glasne i jasne kako bi ljudi od Gaze do okupirane Zapadne obale znali da nismo zaboravili na njih", dodao je on.

Meklmor je takođe izveo svoju protestnu pesmu iz 2024. godine "Hinds hol", nazvanu po Hind Radžab, petogodišnjoj palestinskoj devojčici koju su ubile Izraelske odbrambene snage (IDF) u Gazi.

Njegovi komentari izazvali su oštre reakcije proizraelskih grupa, pri čemu ga je pevačica Pink javno kritikovala zbog tih izjava.

Dvorane su kasnije obavestile promotera turneje, kompaniju Mesina turing grup, da neće dozvoliti Meklmovu da nastupa na predstojećim koncertima u SAD, preneo je Roling stoun u ponedeljak.

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