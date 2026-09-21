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Kim Kardašijan (45) i Luis Hamilton (41) više ne skrivaju svoju emotivnu vezu. Pojavili su se na svečanom otvaranju Lukasovog Muzeja narativne umetnosti u Los Anđelesu, gde su pred kamerama razmenjivali nežnosti. Glasine o njihovoj romansi pojavile su se još u februaru, a poslednjih meseci sve češće se mogu videti zajedno u javnosti.

Poljupci i pažnja na crvenom tepihu

Na svečanosti su prisustvovale brojne poznate ličnosti, među kojima su Opra Vinfri, Majkl B. Džordan, Keti Peri i Džastin Trudo, ali su Kim i Luis najveći deo pažnje posvetili jedno drugom. Magazin Vog objavio je na TikToku snimak para kako se grli i ljubi, koji je ubrzo postao viralan. Hamilton je poljubio Kim u usne, nakon čega mu je ona pažljivo obrisala trag sjaja za usne.

Dok su se držali za ruke, vozač Formule 1 uputio joj je i kompliment. Kardašijanova je za ovu priliku odabrala crno-zlatnu haljinu Toma Forda ukrašenu cvetnim šljokicama, dok je Hamilton nosio crno odelo brenda Entoni Vakarelo. Zajedno su pozirali fotografima, a u njihovoj blizini nalazila se i Kimina majka i menadžerka Kris Džener.

Oduševljenje fanova na društvenim mrežama

Snimak je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, pri čemu su mnogi komentarisali kako Kim i Luis odlično izgledaju zajedno.

"Luis je tako drag. Srećna je što ga ima", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Koliko mi se sviđaju zajedno... to treba proučavati."

Mnogi su istakli da su pogledali ovaj kratki video više puta, uz komentare poput: "Daleko najbolji tip, a ona blista" i zaključke da su "napokon pronašli sebi ravne". Mnogi pratioci su Hamiltonu poručili da "pazi na nju", nazivajući ga pravim "britanskim džentlmenom".

Poznate veze u prošlosti

Ljubavni život Kim Kardašijan godinama privlači veliku pažnju medija. Od 2014. do 2022. godine bila je u braku sa reperom Kanjeom Vestom, sa kojim ima četvoro dece. Nakon razvoda, devet meseci bila je u vezi sa komičarem Pitom Dejvidsonom. Krajem 2023. godine povezivali su je sa igračem američkog fudbala Odelom Bekamom Džuniorom, ali ta veza nikada nije zvanično potvrđena i okončana je do proleća naredne godine.

S druge strane, Luis Hamilton je od 2007. do 2015. godine bio u vezi sa pevačicom Nikol Šerzinger. Kao jedan od glavnih razloga raskida tada se navodilo to što zbog gustog poslovnog rasporeda nisu uspevali da provode dovoljno vremena zajedno.

Od tajnih susreta do zajedničkih letovanja

Glasine o vezi Kim i Luisa počele su u februaru, nakon njihovog tajnog putovanja u Kotscolds. Nakon toga sve su se češće pojavljivali zajedno, a Kardašijanova je primećena i kako ga bodri na Velikoj nagradi Monaka.

Pogledajte u galeriji Kim Kardašijan i Luisa Hamiltona:

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Luis Hamilton na Superboulu 2026 Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Hamilton je u julu, uoči trke za Veliku nagradu Velike Britanije, nagovestio da je srećan u novoj vezi. Kada ga je novinar upitao da li je za njegovo dobro raspoloženje zaslužan brži bolid ili nova devojka, Hamilton je uz osmeh pohvalio svoj tim u Ferariju i dodao: "...i naravno, naravno, Kim."

To je bio priličan zaokret u odnosu na njegov raniji stav sa Superbola, kada je na pitanje o privatnom životu kratko odgovorio da o tome ne želi da govori. Iako Kim još nije javno davala izjave o vezi, Hamilton se sve češće pojavljuje na njenim društvenim mrežama, uključujući i fotografije sa nedavnog odmora na kom su bili sa njenom decom.

Ozbiljni planovi za budućnost

Izvori bliski paru tvrde da je Hamilton sada veoma blizak sa Kiminom porodicom i da oboje ozbiljno razmišljaju o zajedničkoj budućnosti.

"Kim i Luis su veoma ozbiljni i posvećeni svojoj vezi. Za Kim je ovo prava stvar, nešto što dugo nije doživela", naveo je neimenovani izvor, dodajući da su zajedno proveli uzbudljivo leto i da uspešno održavaju vezu na daljinu uprkos brojim poslovnim obavezama.

Pogledajte video: Trening Kim Kardašijan