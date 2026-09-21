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Dom čuvene supermanekenke Sindi Kraford i njenog supruga Randea Gerbera zadesila je velika tragedija. Njihov sin jedinac, Presli Gerber, preminuo je u 27. godini, nakon dugogodišnje i javne borbe sa zavisnošću i psihičkim izazovima.

Prema zvaničnim podacima medicinskog istražitelja Okruga Los Anđeles, Presli je preminuo u nedelju, 20. septembra, u jednoj ustanovi za rehabilitaciju. Obdukcija je u toku, pa zvanični uzrok smrti još nije obelodanjen. Članovi porodice potvrdili su ovu vest i uputili molbu javnosti za razumevanje i mir.

Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera:

1/5 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

"Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda", navodi se u zvaničnom saopštenju koje su potpisali Sindi Kraford, Rande Gerber i njihova ćerka Kaija Gerber. Presli je bio njihov jedini sin i stariji brat Kaije Gerber, koja je takođe ostvarila zapaženu karijeru u modnoj industriji.

Prvi problemi sa zakonom

Presli je u svet mode zakoračio veoma mlad. Već sa 15 godina potpisao je ugovor sa modnom agencijom IMG Models i krenuo stopama svoje majke, jedne od najpoznatijih manekenki svih vremena. Međutim, iza foto-aparata i uspešnih kampanja odvijala se teška lična drama.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

Tema njegovih problema prvi put je dospela u medije 2019. godine, kada je kao devetnaestogodišnjak priveden u Beverli Hilsu zbog vožnje pod dejstvom alkohola i prekoračenja brzine. Tokom leta iste godine prihvaćen je sporazum o priznanju krivice, pa mu je izrečena trogodišnja uslovna kazna, obaveza društveno korisnog rada i pohađanje edukativnog programa za vozače. Naredne godine u javnosti su osvanule i fotografije na kojima izvršava radne obaveze po nalogu suda.

Borba sa zavisnošću i javna svedočenja

Presli je 2024. godine po prvi put javno progovorio o višegodišnjoj zavisnosti od opijata, otkrivši da je preživeo gotovo smrtonosno predoziranje fentanilom nakon kojeg je danima bio u komi. Nakon toga potražio je pomoć u ustanovi za rehabilitaciju, gde se podvrgao tretmanu ibogainom - psihoaktivnom supstancom čiji se uticaj na zavisnost istražuje, ali koja nosi i ozbiljne zdravstvene rizike.

Krajem iste godine govorio je i o zavisnosti od prepisanih lekova, navodeći da je tokom godina posetio više od 15 psihijatara i dobijao različite terapije bez celovitog plana oporavka. Tada je istakao i da je uspeo da veže pet meseci bez alkohola.

Presli i Kaja Gerber Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Godinu dana kasnije na društvenim mrežama pokrenuo je projekat "Mental Health Mondays", u kom je delio iskustva o povratku zdravim navikama i sportu. Tom prilikom priznao je da mu se kvalitet života naglo pogoršao kada je počeo da radi, te da mu je trebalo skoro čitava decenija da ponovo uspostavi zdravu rutinu.

Potresne reči sestre Kaije uoči tragedije

Samo nekoliko nedelja pre nesrećnog događaja, njegova sestra Kaija Gerber govorila je u intervjuu za magazin Vogue o njegovoj dugogodišnjoj borbi i uticaju koji je ona imala na celu porodicu. Kaja je tada objasnila kako ovakve borbe zbližavaju članove porodice i kako je Presli, uprkos svemu, za njih postao svojevrsni učitelj. Naglasila je da bi skrivanje problema od javnosti moglo stvoriti pogrešan utisak da ga se porodica stidi.

Kaja Gerber u filmu The Shards Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Dodala je i da je zbog celokupne situacije često nastojala da bude dete koje ne stvara probleme i ne traži dodatnu pažnju, kako bi olakšala roditeljima. Njene izjave sada dobijaju potpuno drugačiju težinu. Okolnosti pod kojima je Presli Gerber preminuo u 27. godini još uvek se utvrđuju, a tačan uzrok smrti biće poznat po okončanju forenzičkih analiza. Porodica je ponovila molbu da se u ovim najtežim trenucima poštuje njihova privatnost.

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