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Gotovo tri decenije prošle su od smrti princeze Dajane, ali njen brat Čarls Spenser i danas pamti razgovore iz dana koji su usledili nakon tragedije u Parizu.

Sada je odlučio da o njima javno progovori.

Uoči objavljivanja memoara „Labudova pesma: Dajana, moja sestra“, grof Spenser izneo je tvrdnje o tadašnjem princu Čarlsu koje su izazvale reakciju Bakingemske palate. Istovremeno je upozorio da ga način na koji se britanski mediji odnose prema princu Hariju i Megan Markl neprijatno podseća na ono što je njegova sestra proživljavala.

"Gledao sam Dajanine suze“

Spenser je u razgovoru za BBC govorio o tome koliko su, prema njegovom sećanju, negativni novinski tekstovi pogađali Dajanu.

Ispričao je da je gledao sestru dok je očajavala zbog onoga što se o njoj pisalo i da smatra da je neprekidna medijska pažnja imala ozbiljne posledice po njen život.

Zbog toga danas povlači paralelu sa Harijem i Megan.

Princ Hari i Megan Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema Spenserovom mišljenju, pojedini tekstovi o vojvodi i vojvotkinji od Saseksa pokazuju koliko javno izlaganje stalnim napadima može da bude razorno. Naglasio je da ne govori u ime para, već iz sopstvenog iskustva člana Dajanine porodice.

Hari i Megan već godinama javno kritikuju delove britanske štampe. Spenser smatra da bi njihovo iskustvo trebalo posmatrati i kroz ono što se dogodilo Dajani, koja je 31. avgusta 1997. poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Rečenica koju, kako tvrdi, nikada nije zaboravio

Još veće interesovanje izazvali su delovi Spenserove nove knjige u kojima opisuje razgovor sa tadašnjim princem Čarlsom nekoliko dana nakon Dajanine smrti.

Prema njegovoj verziji događaja, dvojica muškaraca sukobila su se oko toga da li bi Vilijam i Hari trebalo da hodaju iza majčinog kovčega tokom pogrebne povorke.

Spenser tvrdi da se protivio toj ideji jer je smatrao da bi ona bila preteška za dečake koji su tada imali 15 i 12 godina.

U jednom trenutku Čarls mu je, kako navodi, rekao da će Dajana uskoro biti zaboravljena.

Kralj Čarls Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Grof tvrdi da je bio toliko zatečen da nije mogao da poveruje šta je čuo. U intervjuu za BBC ponovio je da ostaje pri svom sećanju na razgovor.

To, međutim, nije jedina njegova tvrdnja. U memoarima opisuje i da mu je Čarls tokom jednog telefonskog razgovora nakon Dajanine smrti zvučao neobično ushićeno, uporedivši njegov ton sa tonom dobitnika na lutriji. Reč je o Spenserovom ličnom opisu i tumačenju razgovora, a ne o nezavisno utvrđenoj činjenici.

Bakingemska palata nije ostala nema

Za razliku od brojnih ranijih knjiga o kraljevskoj porodici, Bakingemska palata ovog puta odlučila je da reaguje.

U saopštenju je navedeno da kralj po pravilu ne komentariše knjige, ali i da bol zbog gubitka sestre može da utiče na rasuđivanje i sećanja, čak i mnogo godina kasnije.

Time je Palata dovela u pitanje Spenserovu verziju događaja, ne iznoseći detaljan prikaz samog razgovora.

Spenser je, sa druge strane, poručio da govori istinu. Naveo je i da je o spornom razgovoru pričao bliskim ljudima neposredno nakon što se dogodio.p

Princeza Dajana Foto: AH / Backgrid UK / Profimedia

"Tu sam za obojicu“

Uprkos tome što se najviše govori o Hariju i Megan, Spenser je naglasio da njegova podrška nije rezervisana samo za mlađeg Dajaninog sina.

Poručio je da je tu i za Vilijama i za Harija, ukoliko im bude potreban.

Njegova knjiga trebalo bi da bude objavljena 22. septembra, uoči približavanja 30. godišnjice Dajanine smrti.

(Kurir.rs/Najžena)

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