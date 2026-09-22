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Kejt Bekinsejl je podelila niz sumornih objava na društvenim mrežama.

Glumica (54) je u nedelju, 20. septembra podelila sada nestalu ili obrisanu objavu na svom profilu na Instagramu — „zbogom“ u belim slovima na crnoj pozadini. Objava nije imala prateći natpis, prenosi People.

Bekinsejlova je na Instagramu takođe podelila sliku duge na kraju ulice. Ta objava je takođe nestala ili je bila obrisana.

„Čestitke, pobedili ste. Odustajem“, napisala je preko fotografije.

Dalji detalji u vezi sa zagonetnim objavama zvezde, uključujući i to na koga se odnose, nisu bili jasni.

Obrisala nalog

Najnovije objave Bekinsejlove na društvenim mrežama usledile su nakon što je u avgustu očistila svoj nalog na Instagramu.

Tada je podelila desetine objava na svojim Instagram pričama ističući negativne komentare koje je dobila o svom telu nakon smrti svoje majke Džudi Lo 2025. godine, i tri godine nakon što je otkrila da ima sindrom aktivacije mastocita (MCAS).

„Uzmete pauzu od ’Instagram’-a na nekoliko meseci nakon smrti majke, obrišete sve svoje objave i prilično detaljno objasnite zašto ste možda izgubili na težini, uključujući i činjenicu da je gubitak težine jedan od prvih fizičkih znakova žalosti... Mislim da su ljudi možda slomljeni“, napisala je Bekinsejlova u objavi od 8. avgusta.

1/9 Vidi galeriju Kejt Bekinsejl Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia, affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Komentari

Neki komentari upućeni glumici bili su: „Olabavi sa Ozempikom!! Bila si božanstvena, a sada izgledaš anoreksično!“ i „Molim te, moraš da jedeš“.

Nakon što je još jedan komentator napisao: „Više si mi se sviđala kad te nisam čuo kako govoriš“, Bekinsejlova je odgovorila: „Pa, nećeš više. Obrisaću sve osim knjiga koje preporučujem.“

(Kurir.rs/Najžena)

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