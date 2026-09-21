da li je ili nije?

da li je ili nije?

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Džared Kušner (45) našao se u središtu pažnje nakon pojavljivanja na nedavnoj mirovnoj konferenciji posvećenoj ratu između Rusije i Ukrajine, ali su društvene mreže ubrzo počele više da se bave njegovim izgledom nego samim događajem. Kušner, koji je uključen u američke diplomatske napore povezane sa ratom, učestvovao je na konferenciji Yalta European Strategy u Kijevu.

Bela kuća je takođe zabeležila njegove nedavne susrete sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji su održani u sklopu nastojanja da se pokrenu razgovori o završetku rata. Nakon što je na platformi X objavljen snimak njegovog pojavljivanja, jedan korisnik je upitao: "Zašto mu lice ovako izgleda?" Usledio je niz komentara i nagađanja o tome da li je Kušner možda bio na estetskim zahvatima.

"Mislim da je imao lifting obrva ili gornju blefaroplastiku, ili oboje. Takođe ima previše botoksa pa mu se čelo uopšte ne pomera... Previše filera u obrazima", napisao je jedan korisnik.

Drugi je komentarisao: "Čini se da koristi botoks, ali možda grešim. Izgleda kao da ga nešto boli", dok je treći upitao: "Šta mu se događa sa licem?"

"Previše botoksa?! Uvek izgleda robotski čudno i neprirodno mlado. Odvratno!", jedan je od komentara.

"Počinje sve više da liči na svoju suprugu", dodao je drugi korisnik, dok je neko pažnju usmerio na njegovu kosu: "Nešto ozbiljno nije u redu sa tom kosom! Kao da je pričvršćena."

Ranije govorio o zdravstvenim problemima

Kušner je ranije javno govorio o svom zdravlju. U memoarima "Breaking History: A White House Memoir" iz 2022. godine otkrio je da mu je u oktobru 2019., dok je bio viši savetnik u Beloj kući, dijagnostikovan rak štitaste žlezde u ranoj fazi.

Pogledajte u galeriji fotografije Džareda Kušnera:

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Prema njegovom opisu događaja, lekar Bele kuće Šon Konli obavestio ga je o rezultatima analiza iz medicinskog centra Valter Rid dok su se nalazili u predsedničkom avionu. Kušner je potom, neposredno pre Dana zahvalnosti 2019. godine, operisao štitastu žlezdu i tada mu je odstranjen njen veći deo.

U početku je želeo da dijagnoza ostane privatna, pa je tajio i od supruge Ivanke Tramp i od Donalda Trampa sve do pred samu operaciju. Lekari su ga upozorili da bi zahvat mogao da utiče na glas, ali je Kušner kasnije naveo da su posledice bile minimalne. Godine 2022. podvrgnuo se još jednom zahvatu, ali nije zabeleženo da je ikada bio na estetskim korekcijama.

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