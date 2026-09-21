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Glumica i voditeljka Elizabet Ruiz preminula je u 48. godini nakon duge i teške borbe sa kancerom, objavila je njena porodica.

Poznata glumica, koju je publika u Dominikanskoj Republici obožavala pod nadimkom La Colora, umrla je u sredu 16. septembra u 18.40 sati u Santo Domingu. Njena bolest držana je u strogoj tajnosti od javnosti, a kako se navodi, poslednje dane jue provela na postelji. Iako su pojedini mediji preneli da je reč o raku debelog creva, porodica u zvaničnom saopštenju nije potvrđivala tačnu dijagnozu.

- Sa dubokim bolom objavljujemo smrt naše voljene Elizabet Ruiz. Njen odlazak ostavlja ogromnu prazninu u našim srcima i nasledstvo ispunjeno ljubavlju - navodi se u potresnom saopštenju porodice.

U galeriji pogledajte fotografije Elizabet Ruiz:

1/6 Vidi galeriju Elizabet Ruiz Foto: Printscreen/ Instagram/ soyelizabethruizrd

Iza sebe ostavila dvoje dece

Elizabet je iza sebe ostavila dvoje dece: sina Andresa Alfonsa i ćerku Mirandu. Andres je njen sin iz veze sa poznatim rediteljem Alfonsom Rodrigezom, dok je ćerku Mirandu dobila sa biznismenom Fransiskom Havijerom Kariljom.

Njen bivši partner, reditelj Alfonso Rodrigez, oglasio se potresnom porukom na Instagramu posvećenom njihovom sinu:

- Sine, da mogu da istrgnem taj bol iz tvojih grudi i stavim ga u svoja, uradio bih to bez razmišljanja. Da mogu da patim umesto tebe, uradio bih to hiljadu puta - napisao je on, prenosi Blic žena.

Rodrigez je samo nedelju dana ranije zaplakao tokom jednog gostovanja na televiziji, rekavši: "I Supermen plače".

Pre samo mesec dana slavila rođendan

Tragedija je još veća jer je glumica samo mesec dana pre smrti proslavila rođendan i na društvenim mrežama delovala srećno i ispunjeno.

- Srećan mi rođendan! Jedna od najlepših proslava sa mojim najdražima, magičan dan i noć - napisala je tada Elizabet uz fotografije sa slavlja.

Bogata karijera i nadimak koji joj je obeležio život

Karijeru je započela još 1997. godine u reklami za rum, što joj je ubrzo donelo manekenski ugovor sa agencijom Benedicto. Godine 2000. pridružila se televizijskoj emisiji 9x9, gde je i dobila nadimak La Colora po kom je ostala prepoznatljiva do kraja života.

Najveću slavu stekla je ulogom Sobeide u čuvenoj komedijskoj trilogiji Lotoman (2011, 2012. i 2014. godine) reditelja Arčija Lopeza. Glumila je i u filmu Tubérculo Presidente, kao i u pozorišnoj predstavi Malas. Pored glume, bila je uspešna voditeljka emisija Rincón Paraíso i El Bachatón, autorka i producentkinja sopstvenog šoua Elizabeth Light, co-voditeljka na radiju Rumba FM, a osnovala je i sopstvenu produkcijsku kuću La Colorá Films.

Komemoracija i ispraćaj biće održani u kapeli Blandino u Santo Domingu.

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