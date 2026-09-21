Hajdi Klum jedva obukla dirndl za Oktoberfest: Pokazala figuru u uskoj tradicionalnoj nošnji, a grudi kipe
- Hajdi Klum je vikend provela u Minhenu na Oktoberfestu i na mrežama pokazala kako se muči da obuče uski roze dirndl.
- Na festivalu je privukla pažnju posetilaca, sa kojima se fotografisala i razgovarala.
- Pre toga je u Hofbrojhausu organizovala porodični 'HeidiFest' sa suprugom Tomom Kaulicom, decom i majkom Ernom.
Hajdi Klum provela je vikend u Minhenu, gde je uživala na Oktoberfestu, a deo atmosfere podelila je i sa pratiocima na društvenim mrežama.
Slavna nemačka manekenka najpre je pokazala kako se spremala za odlazak na festival i nasmejala pratioce pokušajem da obuče veoma uzak roze dirndl, tradicionalnu bavarsku nošnju koju na Oktoberfestu nose brojne posetiteljke.
Na snimku se u jednom trenutku činilo da će joj haljina zadati ozbiljne probleme, ali je Hajdi ipak uspela da je obuče i potom pokazala kompletnu kombinaciju.
Roze dirndl imao je suknju sa tufnama i naglašen struk, dok je gornji deo bio upotpunjen belom čipkastom bluzom sa upečatljivim rukavima. Hajdi je izgled zaokružila cvetnim vencem u kosi, belom torbicom u obliku srca i belim cipelama sa potpeticom.
Na Oktoberfestu nije ostala neprimećena, pa su joj prilazili brojni posetioci i obožavaoci, sa kojima se fotografisala i razgovarala.
Pre festivala okupila celu porodicu
Pre nego što je otišla na Oktoberfest, Hajdi je organizovala i privatno porodično slavlje pod nazivom „HeidiFest“ u čuvenoj pivnici Hofbrojhaus. Na proslavu je došla sa suprugom Tomom Kaulicom, ćerkom Leni, sinom Henrijem Semjuelom i majkom Ernom Klum.
Pogledajte u galeriji fotografije:
Za tu priliku Hajdi je takođe izabrala tradicionalnu nošnju, ali ovoga puta u žutoj boji. Tom Kaulic nosio je lederhozne, tradicionalne kožne pantalone, uz košulju, prsluk i sive vunene čarape do kolena. U sličnom duhu bili su obučeni i ostali članovi porodice. Hajdina majka Erna nosila je crveni dirndl, Henri kombinaciju nalik Tomovoj, dok je Leni izabrala svetloplavu tradicionalnu nošnju.
Porodica na okupu
Hajdi Klum i Tom Kaulic u braku su od 2019. godine. Manekenka je prethodno bila udata za muzičara Sila, sa kojim ima troje dece – sinove Henrija i Johana i ćerku Lu.
Ćerku Leni dobila je iz veze sa italijanskim biznismenom Flavijem Brijatoreom, a Sil ju je 2009. godine zvanično usvojio. Hajdi i Sil bili su u braku od 2005. do 2014. godine, dok je danas manekenka u braku sa Tomom Kaulicom, sa kojim se često pojavljuje na javnim događajima.
Video: Hajdi Klum sa ćerkom