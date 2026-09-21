Problematični sin Sindi Kraford tetovažom na licu opisao kako se oseća: Tražeći izlaz iz teške situacije, umesto roditeljima, obratio se dilerima
- Presli Gerber, sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera, preminuo je u 27. godini, a godinama je bio poznat kao 'crna ovca' porodice.
- Otvoreno je govorio o depresiji i zavisnosti, a na licu je imao tetovažu 'missunderstood' kao znak kako se osećao.
- Zbog vožnje pod uticajem opojnih sredstava bio je hapšen 2019, a u centar za odvikavanje otišao je tek uz podršku tadašnje devojke.
U 27. godini preminuo je Presli Gerber, sin slavne manekenke Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera. Iako je odrastao u jednoj od najpoznatijih porodica sveta mode, sebe je opisivao kao "crnu ovcu" – često je upadao u probleme i svojim postupcima zadavao glavobolje roditeljima.
S obzirom na to da je od mame nasledio lepotu (čak i onaj iconic mladež), a od tate Rendija stas, zgodni Presli Gerber važio je za pravog zavodnika, ali je, za razliku od sestre Kaje, jedne od najtraženijih manekenki mlađe generacije, bio prilično tajanstven.
I Presli se neko vreme bavio modom. Iza njega su ostale brojne uspešne kampanje, recimo za brendove Dolce & Gabbana, Moschino, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Poslednjih godina vrlo glasno je isticao i svoje stavove u sferi mentalnog zdravlja, ne ustručavajući se da otvoreno govori o problemima s kojima se suočavao u ne tako davnoj prošlosti.
"Borio sam se sa depresijom i još nekim opasnim stvarima koje idu uz to, i smatram svojom dužnošću da pomognem ljudima koji su upali u isti pakao, da im pružim ruku kako bi se izvukli iz mračnog mesta u kojem sam se i sam našao u jednom trenutku svog života. Često ne shvatamo koliko je bitno mentalno zdravlje, to je naša emocionalna i duhovna snaga."
Dok je bio u nokdaunu, na obrazu ispod desnog oka istetovirao je reč "missunderstood", neshvaćen. Upravo tako se dugo osećao. Pokušavajući da pronađe izlaz iz teške situacije, umesto roditeljima, obratio se dilerima droge i uleteo pravo u kandže tog poroka.
Presli je, zbog vožnje pod uticajem opojnih sredstava, bio uhapšen početkom 2019. U junu iste godine uhvaćen je za volanom sa 0,8 promila alkohola u krvi, pa je zaradio uslovnu kaznu i nekoliko dana društveno korisnog rada. Porodica je bila zabrinuta, činili su sve da dopru do njega, ali u centar za odvikavanje prijavio se tek na nagovor tadašnje devojke Kameron Rorison.
Zahvaljujući velikoj ljubavi, posvećenosti i požrtvovanosti najbližih, uspeo je da se oslobodi i zavisnosti i mentalnih problema. Činilo se da je postao novi čovek, koji pokušava da sam stekne nešto u životu. Uklonio je i tetovažu "neshvaćen". Sindi Kraford i njen suprug dali su sve od sebe da sina vrate na pravi put.
Kaja Gerbernekako je odmah uhvatila korak sa selebriti svetom i očigledno uživa u tome. Njen dve godine stariji brat, međutim, nije najbolje podnosio teret slave i, zbog svega što je prošao, eksponira se samo ako baš mora.
Osim Kameron, Presli Gerber zabavljao se i sa Kejli King, Šarlot D'Alesio, Sidni Bruk, Hanom Kros, Leksi Vud, s kojom je bio i veren, a od 2024. godine bio je u vezi sa influenserkom Izabelom Džouns.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Sindi Kraford