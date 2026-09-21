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U 27. godini preminuo je Presli Gerber, sin slavne manekenke Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera. Iako je odrastao u jednoj od najpoznatijih porodica sveta mode, sebe je opisivao kao "crnu ovcu" – često je upadao u probleme i svojim postupcima zadavao glavobolje roditeljima.

S obzirom na to da je od mame nasledio lepotu (čak i onaj iconic mladež), a od tate Rendija stas, zgodni Presli Gerber važio je za pravog zavodnika, ali je, za razliku od sestre Kaje, jedne od najtraženijih manekenki mlađe generacije, bio prilično tajanstven.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

I Presli se neko vreme bavio modom. Iza njega su ostale brojne uspešne kampanje, recimo za brendove Dolce & Gabbana, Moschino, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Poslednjih godina vrlo glasno je isticao i svoje stavove u sferi mentalnog zdravlja, ne ustručavajući se da otvoreno govori o problemima s kojima se suočavao u ne tako davnoj prošlosti.

"Borio sam se sa depresijom i još nekim opasnim stvarima koje idu uz to, i smatram svojom dužnošću da pomognem ljudima koji su upali u isti pakao, da im pružim ruku kako bi se izvukli iz mračnog mesta u kojem sam se i sam našao u jednom trenutku svog života. Često ne shvatamo koliko je bitno mentalno zdravlje, to je naša emocionalna i duhovna snaga."

Presli Gerber Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia

Dok je bio u nokdaunu, na obrazu ispod desnog oka istetovirao je reč "missunderstood", neshvaćen. Upravo tako se dugo osećao. Pokušavajući da pronađe izlaz iz teške situacije, umesto roditeljima, obratio se dilerima droge i uleteo pravo u kandže tog poroka.

Presli je, zbog vožnje pod uticajem opojnih sredstava, bio uhapšen početkom 2019. U junu iste godine uhvaćen je za volanom sa 0,8 promila alkohola u krvi, pa je zaradio uslovnu kaznu i nekoliko dana društveno korisnog rada. Porodica je bila zabrinuta, činili su sve da dopru do njega, ali u centar za odvikavanje prijavio se tek na nagovor tadašnje devojke Kameron Rorison.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Zahvaljujući velikoj ljubavi, posvećenosti i požrtvovanosti najbližih, uspeo je da se oslobodi i zavisnosti i mentalnih problema. Činilo se da je postao novi čovek, koji pokušava da sam stekne nešto u životu. Uklonio je i tetovažu "neshvaćen". Sindi Kraford i njen suprug dali su sve od sebe da sina vrate na pravi put.

Kaja Gerbernekako je odmah uhvatila korak sa selebriti svetom i očigledno uživa u tome. Njen dve godine stariji brat, međutim, nije najbolje podnosio teret slave i, zbog svega što je prošao, eksponira se samo ako baš mora.

Foto: Niklas Halle'n/EPA

Osim Kameron, Presli Gerber zabavljao se i sa Kejli King, Šarlot D'Alesio, Sidni Bruk, Hanom Kros, Leksi Vud, s kojom je bio i veren, a od 2024. godine bio je u vezi sa influenserkom Izabelom Džouns.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Sindi Kraford