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Presli Gerber preminuo je 20. septembra 2026. godine u 27. godini života. Prema podacima mrtvozornika okruga Los Anđeles, umro je u rehabilitacionoj ustanovi, dok uzrok smrti još nije objavljen. Njegova porodica zamolila je javnost za privatnost.

Gerber je bio maneken i sin Sindi Kraford i Randea Gerbera, a poslednjih godina javno je govorio o problemima sa mentalnim zdravljem, zavisnošću i oporavkom. Njegova smrt sa samo 27 godina sada ga je dovela u vezu sa nizom slavnih ličnosti koje su preminule u istoj životnoj dobi.

Šta je zapravo "Klub 27"?

"Klub 27" nije pravi klub, organizacija, niti zvanična kategorija. To je izraz iz popularne kulture koji se koristi za poznate muzičare i umetnike koji su preminuli sa 27 godina.

Fenomen je posebno dobio na značaju zbog toga što je u relativno kratkom periodu, između 1969. i 1971. godine, preminulo nekoliko izuzetno poznatih rok muzičara upravo u 27. godini - Brajan Džons, Džimi Hendriks, Dženis Džoplin i Džim Morison. Kasnije su toj grupi u javnom sećanju pridruženi Kurt Kobejn i Ejmi Vajnhaus.

Iako se često govori o "prokletstvu 27. godine", istraživanja nisu potvrdila da je verovatnoća smrti među muzičarima posebno povećana upravo u 27. godini. "Klub 27" pre svega predstavlja kulturni i medijski fenomen nastao povezivanjem nekoliko izuzetno poznatih i tragičnih biografija.

Robert Džonson

Foto: Jutjub



Jedno od najstarijih imena koje se povezuje sa "Klubom 27" jeste Robert Džonson, američki bluz muzičar i gitarista koji je preminuo 1938. godine.

Džonson za života nije dostigao slavu kakvu će imati decenijama kasnije. Njegova muzika je, međutim, snažno uticala na generacije rok muzičara, pa je nakon smrti postao jedna od najvažnijih figura u istoriji bluza.

Njegov život i smrt vremenom su obavijeni brojnim legendama, zbog čega je postao jedan od najpoznatijih ranih članova "Kluba 27".

Brajan Džons

Brajan Džons bio je jedan od osnivača grupe "Rolingstons".

Preminuo je 1969. godine, sa 27 godina. Njegova smrt bila je prva u nizu smrti velikih muzičara u toj životnoj dobi koje će kasnije biti povezane sa nastankom mita o "Klubu 27".

Džons je ostavio dubok trag u ranim godinama benda i bio jedan od ključnih muzičara koji su pomogli da "Rolingstonsi" postanu jedan od najvažnijih rok sastava svog vremena.

Džimi Hendriks

Džimi Hendriks sa električnom gitarom tokom nastupa na vrhuncu karijere Foto: STAR-MEDIA / imago stock&people / Profimedia



Samo godinu dana kasnije, 1970, svet je ostao bez Džimija Hendriksa.

Jedan od najuticajnijih gitarista u istoriji rok muzike preminuo je sa 27 godina. Njegov stil sviranja, scenski nastup i eksperimentisanje sa zvukom promenili su način na koji se električna gitara koristila u rok muzici.

Hendriksova smrt bila je jedan od događaja koji su dodatno učvrstili vezu između broja 27 i prerano preminulih rok zvezda.

Dženis Džoplin

Dženis Džoplin Foto: Profimedia



Samo nekoliko nedelja nakon Hendriksa preminula je Dženis Džoplin.

Imala je 27 godina i bila je jedna od najprepoznatljivijih pevačica rok scene tog vremena. Njena energija, prepoznatljiv glas i nastupi učinili su je simbolom generacije šezdesetih.

Njena smrt 1970. godine, neposredno nakon Hendriksove, bila je jedan od ključnih događaja u nastanku kasnijeg mita o "Klubu 27".

Džim Morison

Džim Morison Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia



Niz velikih imena nastavio je Džim Morison, frontmen grupe "Dors".

Morison je preminuo 1971. godine, takođe sa 27 godina. Bio je jedan od najharizmatičnijih pevača rok ere i autor koji je snažno obeležio zvuk i imidž "Dorsa".

Njegova smrt zaokružila je period od svega nekoliko godina tokom kojeg su četiri izuzetno poznata muzičara preminula sa 27 godina - Džons, Hendriks, Džoplin i Morison.

Kurt Kobejn

Kurt Kobejn Foto: Rudi Keuntje / Zuma Press / Profimedia



Iako je termin "Klub 27" postojao i ranije, smrt Kurta Kobejna 1994. godine ponovo je snažno skrenula pažnju javnosti na ovaj fenomen.

Frontmen "Nirvane" imao je 27 godina kada je preminuo. Njegova smrt postala je jedan od najpoznatijih događaja u istoriji grunge scene i dodatno učvrstila kulturnu povezanost broja 27 sa preranim odlascima muzičkih zvezda.

Ejmi Vajnhaus

Ejmi Vajnhaus Foto: Taramount film



Kada je Ejmi Vajnhaus preminula 2011. godine, imala je 27 godina.

Njena smrt izazvala je ogromnu pažnju širom sveta i ponovo aktuelizovala priču o "Klubu 27". Vajnhaus je bila jedna od najcenjenijih pevačica svoje generacije, poznata po specifičnom glasu i spoju soula, džeza i savremenog popa.

Zbog toga se upravo njeno ime često navodi uz Hendriksa, Džoplin, Morisona i Kobejna kada se govori o najpoznatijim članovima ovog kulturnog fenomena.

Džonatan Brendis

"Klub 27" se, međutim, ne vezuje isključivo za muzičare.

Američki glumac Džonatan Brendis, poznat po ulogama u filmovima i televizijskim serijama, preminuo je sa 27 godina. Ipak, za razliku od Hendriksa, Džoplin, Morisona, Kobejna i Vajnhaus, Brendis se ređe navodi kao deo klasičnog "Kluba 27", upravo zato što je ovaj izraz prvenstveno vezan za muzičare.

Žan-Mišel Baskija

Žan Mišel Baskija Foto: Topfoto Archive / Avalon / Profimedia



Među poznatim umetnicima koji su preminuli sa 27 godina bio je i Žan-Mišel Baskija.

Baskija je postao jedna od najvažnijih figura savremene umetničke scene Njujorka osamdesetih godina. Njegova dela danas imaju ogromnu vrednost, a njegov uticaj na savremenu umetnost traje decenijama nakon njegove smrti.

I njegovo ime se ponekad pojavljuje na širim spiskovima "Kluba 27", iako nije bio muzičar.

Presli Gerber

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber



Smrt Preslija Gerbera ponovo je pokrenula priču o fenomenu koji već decenijama intrigira javnost.

Gerber nije bio muzičar, već maneken, pa njegovo svrstavanje u "Klub 27" treba posmatrati u širem, popularnom kulturnom smislu, a ne kao deo njegove originalne istorijske definicije.

Presli je rođen 2. jula 1999. godine, a karijeru je počeo kao tinejdžer. Radio je za velike modne brendove i krenuo stopama majke Sindi Kraford. Istovremeno, poslednjih godina otvoreno je govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zavisnošću.

Njegova smrt ponovo je podsetila javnost na dugu listu talentovanih ljudi koji su svoje živote završili sa svega 27 godina.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Sindi Kraford