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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je potrebna pomoć Zulfikara da ostvari svoj plan Foto: Promo

Sadržaj 68. epizode

Kosem je odlučila da promeni zakon kojim bi se završilo sa bratoubistvom, tako što će na presto doći sultanov brat umesto sina. Da bi ostvarila svoj plan, biće joj potrebna pomoć Zulfikara, koji od Kosem dobija poseban zadatak. S druge strane, svi upozoravaju Kosem da bi Halime kao majka sultanija dobila veliku moć, dok je ona uverena da je ovo jedini način da obezbedi budućnost svojih sinova.

Kosem je ponudila dogovor sultaniji Halime: princ Mustafa će biti proglašen sultanom, a Kosem i njeni prinčevi biće bezbedni. Halime prihvata uslove, a Kosem joj jasno stavlja do znanja da će svako kršenje dogovora imati strašne posledice. U međuvremenu, Kosem saopštava deci da je njihov otac, sultan Ahmed I preminuo. Oni teško prihvataju da više neće videti oca, dok se iza tuge već vode razgovori o budućnosti države.

Halime i Dilruba odlučuju da prihvate Kosemine uslove Foto: Promo

Halime i Dilruba odlučuju da prihvate Kosemine uslove, ali ne odustaju od namere da vremenom preuzmu potpunu kontrolu nad dvorom. Za to vreme, Osman saznaje da će njegov stric Mustafa zauzeti presto i oseća se izdanim od Kosem, koju je do tada smatrao majkom. Dok se priprema sahrana sultana Ahmeda i ustoličenje novog vladara, Osman mora da se suoči sa činjenicom da mu je presto oduzet.

Kosem veruje da će promenom sistema sprečiti bratoubistvo. Dok se u palati priprema ustoličenje, njena odluka izaziva nevericu, posebno kod Osmana, koji ne može da prihvati da presto neće pripasti njemu. S druge strane, sultanijaSafije je godinama uticala na Osmana preko njegovog učitelja i sada veruje da je došao trenutak da se posejano seme sumnje razvije. U trenutku kada Mustafa konačno treba da sedne na presto, počinje nova era Osmanskog carstva, ali i borba za ono što će uslediti nakon njegovog dolaska na vlast.

Foto: Promo

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