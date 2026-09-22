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Raskošni svet Karingtonovih iznova dokazuje da se najprljavije igre igraju u svili i kadifi, a njihove nemilosrdne borbe za moć i skandali koji potresaju vrh društva ne gube na snazi. Ne propustite novu dozu luksuza i spletki usedmoj epizodiserije "Dinastija" koja se emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji u 17.00 i 23.10 časova.

Pismo koje krije Stivenovu prošlost

Stivenovo suočavanje sa prošlošću počinje jednim pismom. U njemu se nalaze Tedove fotografije, a njihov sadržaj podseća Stivena na odnos koji je pokušavao da ostavi iza sebe.

Pogledajte u galeriji kadrove iz sedme epizode serije "Dinastija":

1/29 Vidi galeriju Serija Dinastija, sedma epizoda Foto: Printscreen/VKvideo.ru

U međuvremenu, njegov život deluje mnogo mirnije – barem na prvi pogled. Tek venčani Felon i Džef provode vreme sa Blejkom i Kristl, a Felon najavljuje da će neko vreme živeti pod istim krovom sa porodicom Karington. Blejk tu vest dočekuje sa velikim zadovoljstvom, nesvestan da će uskoro saznati nešto što će potpuno promeniti njegovo raspoloženje.

Felon između ljubavi, interesa i Majkla

Felonin brak sa Džefom Kolbijem ne prolazi bez posledica. Dok pred porodicom igra ulogu srećne supruge, Majkl sve više pokazuje da njihov odnos nije završena priča.

Majkl saznaje istinu o Felon Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Njihov susret u šumarku otvara stare rane, ali Felon je ovog puta nemilosrdna prema čoveku koji joj priznaje da je i dalje želi. Istovremeno, Majkl povlači potez koji će Blejku otkriti pravu pozadinu Feloninog braka.

Blejk želi dete, Kristl želi posao

Dok se oko njih gomilaju problemi, Blejk i Kristl uživaju u mirnim trenucima. Kristl želi da se ponovo uključi u posao i vrati svojoj profesionalnoj ulozi, ali Blejk ima drugačiju želju – želi dete sa njom.

Blejk želi dete sa Kristl Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Klaudija strahuje za brak

Klaudija odlazi na terapiju i prvi put otvoreno govori o onome što je muči. Sumnja da je upoznala ženu koja je povezana sa Metjuom i počinje da preispituje sve što se događa u njenom braku.

Kod kuće je, međutim, čeka mnogo veći problem. Njena ćerka Lindsi doživljava neprijatnu situaciju sa drugom iz škole, nakon čega napušta kuću i odlazi kolima. Klaudija ne zna gde je i u panici poziva Metjua.

Majkl raskrinkava Felon

Majkl nastavlja da igra svoju igru. U pokušaju da sazna šta se događa u krugu Sesila Kolbija, približava se njegovoj sekretarici i dolazi do informacije koja bi mogla ozbiljno da poremeti odnose između Blejka i njegove ćerke.

Majkl otkriva Blejku istinu o Felon Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Kada otkrije zbog čega se Felon zapravo udala za Džefa, Blejk je besan. Suočavanje oca i ćerke postaje neizbežno, a Felon će morati da brani odluku koja je mnogo komplikovanija nego što izgleda.

Večera koja će promeniti odnose

Stiven odlazi na večeru kod Blejsdelovih i čini se da je napokon pronašao trenutak mira. Razgovor sa Metjuom i Klaudijom protiče prijatno, a posebno se zbližava sa Klaudijom dok ostaju sami.

Klaudija i Stiven postaju sve prisniji Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Ali ono što počinje kao bezazlen razgovor uz kafu postaje sve prisnije. Klaudija naslućuje Stivenovu tajnu, dok on ne odustaje od svojih pokušaja da joj se približi. Jedan neočekivani trenutak na kraju večeri promeniće njihov odnos – i otvoriti pitanje koje će dodatno zakomplikovati već dovoljno složene odnose.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji