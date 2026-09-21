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U Kaliforniji je 19. septembra održana zatvorena komemoracija i oproštajna ceremonija za glumicu Hejden Panetijer, koja je preminula 16. avgusta u 36. godini. Služba je organizovana u crkvi Malibu Pacific Church, mestu koje je odabrano zbog njene velike ljubavi prema okeanu i višegodišnjeg rada na zaštiti morskog ekosistema.

Komemoraciji u čast Hejden Penetijer prisustvovalo oko 150 bliskih prijatelja i kolega iz sveta filma i muzike, ali je od članova uže porodice jedini prisutan bio njen otac, Skip Panetijer.

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odsustvo ostalih ključnih figura iz njenog privatnog života privuklo je posebnu pažnju javnosti. Njena majka, Lesli Fogel, nije došla na ceremoniju usled narušenih porodičnih odnosa o kojima je glumica otvoreno pisala u svojim memoarima objavljenim u maju 2026. godine.

Iako su pojedini mediji prvobitno izvestili da majka nije bila na spisku zvanica, izvori bliski Fogelovoj su to demantovali, navodeći da je izostala zbog porodičnih okolnosti.

Ni Kličko nije bio na komemoraciji

Na oproštaju se nije pojavio ni njen bivši verenik, bokserski šampion Vladimir Kličko, koji je ostao uz njihovu zajedničku ćerku Kaju Evdokiju. Kličko se nakon tragedije emotivno oglasio na društvenim mrežama, istakavši da će Hejden zauvek ostati važan deo njegovog života i pozvavši obožavaoce da joj odaju počast delima dobrote i provođenjem vremena sa voljenima.

S druge strane, njen dečko Brajan Hikerson uopšte nije dobio pozivnicu za komemoraciju. Hikerson je bio pored Hejden u trenutku njene smrti u Južnoj Karolini, a njegovo ime se pominje i u tekućoj istrazi Uprave za suzbijanje narkotika (DEA) povodom okolnosti pod kojima je glumica preminula.

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, službi su prisustvovali brojni holivudski prijatelji i saradnici, među kojima su bili Peris Hilton, Rubi Rouz, Evan Ros i kolege iz serije "Nešvil", Koni Briton, Džonatan Džekson, Sem Paladio i Čarls Esten.

Esten je tokom ceremonije uživo izveo pesmu koju je Hejden nekada pevala u tom projektu, dok su kraj zidova crkve u nebo pušteni beli golubovi pored postavljene fotografije i spomen-ploče posvećene njenom životu i nasleđu

(Kurir.rs/ Žena)

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