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AutopsijaPreslija Gerbera obavljena je nakon njegove smrti 20. septembra, potvrđuju medicinski dokumenti.

Izveštaj mrtvozornika okruga Los Anđeles pokazuje da je obavljena autopsija nad sinom Sindi Kraford. Zvaničan uzrok smrti u izveštaju, zaključno sa 21. septembrom, još nije utvrđen, prenosi People.

Prema evidenciji policije Santa Monike, ujutru 20. septembra prijavljen je slučaj predoziranja u ustanovi na području Santa Monike. U pozivu za intervenciju navedeno je i da je došlo do srčanog zastoja.

Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia

Prethodni izveštaj mrtvozornika okruga Los Anđeles pokazao je da je Presli, sin supermodela Sindi Kraford i biznismena Rendea Gerbera, preminuo dok se nalazio u ustanovi za rehabilitaciju. U izjavi za magazin „People“, mrtvozornik okruga Los Anđeles naveo je da je istraga o Preslijevoj smrti u toku.

„Istraga je i dalje u toku i dostupno je malo informacija. Smrt je proglašena u 9.45 časova 20. septembra 2026. godine od strane medicinskih ekipa koje su izašle na teren. Policijska uprava Santa Monike vodi istragu“, navodi se u saopštenju.

Presli, koji je bio i stariji brat manekenke Kaije Gerber, poslednjih godina otvoreno je govorio o svom mentalnom zdravlju.

„Pošto sam se borio sa mentalnim zdravljem, depresijom i nekim drugim stvarima koje dolaze sa tim, mislim da, bilo da pomognem jednoj osobi ili stotini ljudi da izađu iz mesta u kojem sam se ja nekada nalazio, to je sve što treba da uradim“, rekao je 2023. godine u podkastu „Studio 22“.

Foto: Niklas Halle'n/EPA

„Mentalno zdravlje je problem. To je tako veliki deo mog života. To je posao koji traje 24 sata, sedam dana u nedelji i toliko toga je povezano s tim“, nastavio je Presli. „To je ono što zaista želim da radim: da pomažem ljudima, bilo da ste depresivni ili se borite sa nečim što negativno utiče na vaše telo. Mislim, to može biti bilo šta i nema osuđivanja.“

Dodao je:

„Video sam mnogo toga i naučio mnogo stvari. Nadam se da mogu da kažem da sam napravio greške umesto nekih drugih ljudi, tako da oni ne moraju da prave iste greške koje sam ja napravio.“

U objavi na Instagramu iz decembra 2025. godine, koju je u međuvremenu obrisao, Presli je takođe govorio o „gubitku“ sa kojim se nedavno suočio i o tome kako je on uticao na njegov život.

„Osećam da je iskrenost najbolja politika...“, rekao je Presli. Potom je otkrio da je u tom trenutku uzimao nekoliko lekova sa depresivnim dejstvom, među kojima su bili buprenorfin, ksanaks i valijum, kako bi lečio „napade panike“ usled problema sa mentalnim zdravljem.

Foto: Jordan Strauss/Invision

Otvoreno je govorio i o tome da je posetio nekoliko lekara, ali da nije bio siguran u to kojim putem treba da nastavi lečenje.

„Lekari govore mnogo različitih stvari, tako da je pomalo zastrašujuće, ali nadam se da ćemo, između mog istraživanja, njihovog istraživanja... i Boga, uspeti da shvatimo šta se dešava“, rekao je.

„Stvari koje me plaše su upravo one koje treba da uzimam... Ako ih ne uzimate, dešava se nešto loše. A postoji čitav spektar toga koliko odvikavanje od određenih lekova može biti intenzivno.“

U to vreme rekao je da pokušava da se usredsredi i na druge stvari, poput vežbanja, izbegavanja alkohola i udaljavanja od ljudi koji na njega loše utiču. Na kraju je istakao da se nada da bi njegov video mogao da pomogne drugima.

„Prvo, da biste znali da niste sami, jer se ja tako osećam većinu vremena i imam osećaj da, ako sve ovo kažem, mnogi ljudi će bar znati da postoji još neko ko prolazi kroz isto“, rekao je. „A drugo, nadam se da ću ovde pronaći neke ljude koji su spremni da pomognu ili poznaju nekoga ko može da pomogne.“

Bonus video: