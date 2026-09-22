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Mladi maneken Presli Gerber (27), sin poznate manekenke Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera, tragično je preminuo nakon što je zatečen u nesvesnom stanju u luksuznoj ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki.

Prema informacijama iz istrage, on je u ovaj centar za lečenje bolesti zavisnosti stigao u subotu uveče u vidno alkoholisanom ili neuračunljivom stanju. Njegovo stanje se ubrzo pogoršalo, pa je u nedelju ujutru, oko 9.35 časova, policiji upućen hitan poziv zbog sumnje na predoziranje. Uprkos brzi reakciji organa reda i pokušajima reanimacije, smrt je zvanično konstatovana svega 10 minuta po njihovom dolasku.

Pogledajte fotografije Preslija Gerbera:

1/5 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Porodica slomljena zbog velikog gubitka

Izvori bliski porodici navode da je slavna manekenka potpuno nemilosrdno pogođena ovom tragedijom, s obzirom na to da je sa sinom negovala izuzetno blizak odnos.

- Ono što ste viđali na internetu i u štampi nije bilo samo radi medijske slike. Bili su izuzetno povezana porodica, a Kaja i Presli bili su više od običnih brata i sestre. Sindi je potpuno slomljena, preneo je Page Six reči dobro obaveštenog izvora.

Jedan od sagovornika istakao je i koliko je Sindi bila posvećena svojoj deci tokom njihovog odrastanja:

- Sindi je bila izuzetno uključena u sve što se ticalo odrastanja Kaje i Preslija. Nikada nije propuštala školske aktivnosti i uvek je držala sve pod kontrolom kada su u pitanju njena deca, dodao je izvor.

Pogledajte u galeriji Preslija Gerbera sa porodicom:

1/8 Vidi galeriju Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Jordan Strauss/Invision

Nadležni organi tretiraju ovaj slučaj kao potencijalno predoziranje psihoaktivnim supstancama, dok se mogućnost nasilne smrti za sada isključuje. Porodica je uputila molbu javnosti da poštuje njihovu privatnost i bol u ovim najtežim trenucima.

Nekonvencionalne metode lečenja

Nekoliko meseci pre ove tragedije, Presli je u martu 2026. godine obavestio javnost da se podvrgao alternativnom tretmanu ibogainom na jednoj privatnoj klinici u Kankunu. Reč je o kontroverznom i izuzetno skupom programu čija cena dostiže i 12.500 dolara, a zasniva se na primeni jake psihoaktivne supstance poreklom iz afričke biljke. Zbog visokog rizika ovaj tretman je zabranjen na teritoriji SAD, ali se u nekim zemljama koristi radi ublažavanja teških apstinencijalnih kriza.

Poslednje reči

Presli Gerber nije skrivao da se godinama bori sa teškim oblikom depresije i zavisnošću od narkotika. U svojoj poslednjoj objavi na društvenim mrežama ostavio je poruku koja danas zvuči kao potresan oproštaj i svedočanstvo o paklu kroz koji je prolazio.

Presli Gerber Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

- Mnogo sam toga izgubio na različite načine poslednjih godina. To nije izgovor, ali jeste razlog zbog kojeg sam sada ovde. Moje mantre bile su "voli sebe" i "ovo mora biti poslednji put da sam tu zbog ovog razloga". Nije mi bilo lako da prepustim kontrolu, ali verovao sam da postoji nešto veće od mene što sve vodi. Znao sam zašto sam ovde. Suočio sam se s onim od čega sam bežao i negde u svemu tome počeo sam ponovo da pronalazim put do sebe. Videćemo… Molim se da je ovo poslednji put da moram da se vratim, napisao je tada mladi maneken.

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