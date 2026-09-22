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Sumnja se da je Presli Gerber, sin supermodela Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, preminuo usled predoziranja, prenosi TMZ. Zvaničan uzrok smrti još nije potvrđen, ali je upravo predoziranje, prema prvim informacijama koje je dobila njegova porodica, glavni pravac istrage.

Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera:

1/5 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Gerber je preminuo u nedelju u rehabilitacionom centru na području Los Anđelesa, a njegovu smrt potvrdila je kancelarija tamošnjeg medicinskog istražitelja. Presli je boravio u zasebnoj kući u okviru centra, gde je pokušavao da se izbori sa problemima o kojima je poslednjih godina sve otvorenije govorio.

Njegova porodica, među kojima su majka Sindi, otac Rande i mlađa sestra Kaja Gerber, zamolila je javnost da u ovom trenutku poštuje njihovu privatnost.

Foto: Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

- Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda - poručio je predstavnik Sindi Kraford.

Presli je poslednjih godina javno govorio o dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću, ali i problemima sa mentalnim zdravljem. Krajem prošle godine povukao se sa društvenih mreža kako bi se, kako je tada objasnio, više posvetio sebi i svom oporavku.

Nedugo zatim počeo je da objavljuje video-snimke pod nazivom "Mental Health Mondays", u kojima je bez mnogo zadrške govorio o napadima panike, noćnim strahovima i terapijama koje je koristio.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Otkrio je i da je tokom godina promenio veliki broj psihijatara, kao i da ga je zabrinjavala količina različitih lekova koje je dobijao.

- Smatram da je iskrenost najbolja politika - poručio je tada.

Govorio je i o tome da je koristio više lekova za smirenje i terapiju, među kojima su bili buprenorfin, Xanax i Valium, navodeći da su doze zavisile od perioda kroz koji je prolazio.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

- Doze benzodiazepina varirale su u zavisnosti od toga šta se događalo u mom životu. Nažalost, u poslednje vreme doživeo sam mnogo gubitaka u različitim oblicima. To nije opravdanje, ali jeste razlog zbog kojeg sam sada tu gde jesam - rekao je svojevremeno Presli.

Isticao je i da nije uvek dobijao dovoljno jasna uputstva o terapiji, zbog čega je bio zabrinut. U pokušaju da popravi svoje stanje, okrenuo se fizičkoj aktivnosti, prestao da konzumira alkohol i pokušavao da pronađe krug ljudi koji će na njega imati pozitivan uticaj.

Foto: Chris Pizzello/Invision

Presli je, poput svoje slavne majke, veoma mlad zakoračio u svet mode. Manekenstvom je počeo da se bavi još kao tinejdžer, a radio je kampanje za Dolce & Gabbanu i Calvin Klein. Bio je pod ugovorom sa agencijom IMG Models, a 2018. godine pojavio se sa majkom Sindi Kraford i u reklami za Pepsi.

Zvaničan uzrok smrti još nije objavljen, a očekuje se da dodatne analize pokažu šta se tačno dogodilo.

Video: Sindi Kraford