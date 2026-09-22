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Sumnja se da je Presli Gerber, sin supermodela Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, preminuo usled predoziranja, prenosi TMZ. Zvaničan uzrok smrti još nije potvrđen, ali je upravo predoziranje, prema prvim informacijama koje je dobila njegova porodica, glavni pravac istrage.

 Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera:

Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Gerber je preminuo u nedelju u rehabilitacionom centru na području Los Anđelesa, a njegovu smrt potvrdila je kancelarija tamošnjeg medicinskog istražitelja. Presli je boravio u zasebnoj kući u okviru centra, gde je pokušavao da se izbori sa problemima o kojima je poslednjih godina sve otvorenije govorio.

Njegova porodica, među kojima su majka Sindi, otac Rande i mlađa sestra Kaja Gerber, zamolila je javnost da u ovom trenutku poštuje njihovu privatnost.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford
Foto: Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

- Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda - poručio je predstavnik Sindi Kraford.

Presli je poslednjih godina javno govorio o dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću, ali i problemima sa mentalnim zdravljem. Krajem prošle godine povukao se sa društvenih mreža kako bi se, kako je tada objasnio, više posvetio sebi i svom oporavku.

Nedugo zatim počeo je da objavljuje video-snimke pod nazivom "Mental Health Mondays", u kojima je bez mnogo zadrške govorio o napadima panike, noćnim strahovima i terapijama koje je koristio.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford
Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Otkrio je i da je tokom godina promenio veliki broj psihijatara, kao i da ga je zabrinjavala količina različitih lekova koje je dobijao.

- Smatram da je iskrenost najbolja politika - poručio je tada.

Govorio je i o tome da je koristio više lekova za smirenje i terapiju, među kojima su bili buprenorfin, Xanax i Valium, navodeći da su doze zavisile od perioda kroz koji je prolazio.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu
Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

- Doze benzodiazepina varirale su u zavisnosti od toga šta se događalo u mom životu. Nažalost, u poslednje vreme doživeo sam mnogo gubitaka u različitim oblicima. To nije opravdanje, ali jeste razlog zbog kojeg sam sada tu gde jesam - rekao je svojevremeno Presli.

Isticao je i da nije uvek dobijao dovoljno jasna uputstva o terapiji, zbog čega je bio zabrinut. U pokušaju da popravi svoje stanje, okrenuo se fizičkoj aktivnosti, prestao da konzumira alkohol i pokušavao da pronađe krug ljudi koji će na njega imati pozitivan uticaj.

Presli Gerber
Foto: Chris Pizzello/Invision

Presli je, poput svoje slavne majke, veoma mlad zakoračio u svet mode. Manekenstvom je počeo da se bavi još kao tinejdžer, a radio je kampanje za Dolce & Gabbanu i Calvin Klein. Bio je pod ugovorom sa agencijom IMG Models, a 2018. godine pojavio se sa majkom Sindi Kraford i u reklami za Pepsi.

Zvaničan uzrok smrti još nije objavljen, a očekuje se da dodatne analize pokažu šta se tačno dogodilo.

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 Video: Sindi Kraford

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Sindi Kraford Izvor: TikTok/litttlebirdyy