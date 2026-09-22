Sumnja se da je ovo uzrok smrti sina Sindi Kraford: Policija ispituje sve na klinici za odvikavanje na kojoj je umro
- Presli Gerber, sin Sindi Kraford i Randea Gerbera, preminuo je u 27. godini u rehabilitacionom centru u Los Anđelesu.
- Policija i medicinski istražitelj proveravaju moguću predoziranost, ali zvaničan uzrok smrti još nije potvrđen.
Sumnja se da je Presli Gerber, sin supermodela Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, preminuo usled predoziranja, prenosi TMZ. Zvaničan uzrok smrti još nije potvrđen, ali je upravo predoziranje, prema prvim informacijama koje je dobila njegova porodica, glavni pravac istrage.
Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera:
Gerber je preminuo u nedelju u rehabilitacionom centru na području Los Anđelesa, a njegovu smrt potvrdila je kancelarija tamošnjeg medicinskog istražitelja. Presli je boravio u zasebnoj kući u okviru centra, gde je pokušavao da se izbori sa problemima o kojima je poslednjih godina sve otvorenije govorio.
Njegova porodica, među kojima su majka Sindi, otac Rande i mlađa sestra Kaja Gerber, zamolila je javnost da u ovom trenutku poštuje njihovu privatnost.
- Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda - poručio je predstavnik Sindi Kraford.
Presli je poslednjih godina javno govorio o dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću, ali i problemima sa mentalnim zdravljem. Krajem prošle godine povukao se sa društvenih mreža kako bi se, kako je tada objasnio, više posvetio sebi i svom oporavku.
Nedugo zatim počeo je da objavljuje video-snimke pod nazivom "Mental Health Mondays", u kojima je bez mnogo zadrške govorio o napadima panike, noćnim strahovima i terapijama koje je koristio.
Otkrio je i da je tokom godina promenio veliki broj psihijatara, kao i da ga je zabrinjavala količina različitih lekova koje je dobijao.
- Smatram da je iskrenost najbolja politika - poručio je tada.
Govorio je i o tome da je koristio više lekova za smirenje i terapiju, među kojima su bili buprenorfin, Xanax i Valium, navodeći da su doze zavisile od perioda kroz koji je prolazio.
- Doze benzodiazepina varirale su u zavisnosti od toga šta se događalo u mom životu. Nažalost, u poslednje vreme doživeo sam mnogo gubitaka u različitim oblicima. To nije opravdanje, ali jeste razlog zbog kojeg sam sada tu gde jesam - rekao je svojevremeno Presli.
Isticao je i da nije uvek dobijao dovoljno jasna uputstva o terapiji, zbog čega je bio zabrinut. U pokušaju da popravi svoje stanje, okrenuo se fizičkoj aktivnosti, prestao da konzumira alkohol i pokušavao da pronađe krug ljudi koji će na njega imati pozitivan uticaj.
Presli je, poput svoje slavne majke, veoma mlad zakoračio u svet mode. Manekenstvom je počeo da se bavi još kao tinejdžer, a radio je kampanje za Dolce & Gabbanu i Calvin Klein. Bio je pod ugovorom sa agencijom IMG Models, a 2018. godine pojavio se sa majkom Sindi Kraford i u reklami za Pepsi.
Zvaničan uzrok smrti još nije objavljen, a očekuje se da dodatne analize pokažu šta se tačno dogodilo.
Video: Sindi Kraford