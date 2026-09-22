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Septembar za Iskru Brajović nije samo početak jeseni. Taj mesec u njenom sećanju nosi mnogo dublje značenje, jer je vezan za period detinjstva kada se porodični život kakav je poznavala zauvek promenio.

Ćerka glumca Voje Brajovića i njegove prve supruge Ljiljane na Instagramu je podelila veoma ličnu uspomenu na dane kada su njeni roditelji još bili zajedno. Iskra, koja je poput oca izabrala glumački poziv, priznala je da joj septembar i danas budi snažne emocije, jer ga vezuje za poslednje trenutke kada je porodicu pamtila na okupu.

Iskra Brajović Foto: Privatna Arhiva

U njenom sećanju ostali su detalji koji naizgled deluju sasvim obični – stari lift, školski ranac, haljina, jutarnje sunce i voda koju joj je otac prosuo za sreću dok je odlazila u školu. Ipak, iza tih slika krije se trenutak posle kojeg više ništa nije bilo isto.

- Od septembra pamtim braon lift čija limena vrata zvekeću i mene koja ulazim u njega dok tata prosipa vodu za mnom. Imam karirani ranac i jutarnje sunce mi utire put do škole. Mama će posle reći ne možeš svaki dan u toj haljini, presvuci se. Tata će reći idem da renoviram dedin stan, tu sam za mesec dana. I neće se vratiti nikad.

Vojislav Brajović Foto: Milan Đurđević

Baba će me čuvati i ispravljati moj rukopis, moje uši na sveskama. U bradu proklinjati mog oca i to što je otišao. Ja ću se praviti da ne znam ništa, a sve sam prebrzo shvatila. Ona će da kune tako dok sve ne pozaboravlja i ne legne pod zemlju da konačno odmori umesto da brine - napisala je Iskra.

Iako su uspomene koje vezuje za taj period obojene tugom, glumica kaže da septembar zbog toga nije prestala da voli. Naprotiv, u njenoj objavi taj mesec postaje svojevrsni simbol prošlosti koja se ne vraća, ali čiji mirisi, slike i osećanja ostaju zauvek sa čovekom.

Pogledajte u galeriji fotografije Ljiljane Brajović:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana i Voja Brajović su u braku dobili ćerku Iskru, koja je glumica i sina Vukotu Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

- Ja septembar i dalje volim. To što miriše na leto, kao kad si se tek rastao od onog ko je tvoj, pa ga njuškaš na stvarima dok čekaš sledeći susret. I nisam mnogo drugačija nego tad. Samo bez kariranog ranca. I dalje imam loš rukopis. Noću ponekad sanjam taj limeni lift, tatu na vratima, vodu koja se prospe za mnom. I dalje umem da se ubedim da je sve dobro i kad nije. Od septembra pamtim stazu od sunca i idem kuda mi ono raskrči put...

Iskra Brajović je i ranije otvoreno govorila o razvodu roditelja i načinu na koji su Voja i Ljiljana Brajović pokušali da zaštite decu od posledica njihovog rastanka.

Iskra Brajović, ćerka je glumačke legende Voje Brajovića Foto: Privatna Arhiva

Kako je svojevremeno ispričala, majka joj je još tada jasno stavila do znanja da odluka roditelja da se raziđu ne znači da ih je otac napustio kao decu.

- Ako već mora da dođe do razvoda i cepanja porodice mislim da su moji roditelji školski primer kako to treba uraditi. - Mama mi je rekla: On nije ostavio vas nego mene, to je i tata govorio. Rekao je da su se on i mama zaveli ali da to nema veze sa mnom i mojim bratom. Tata je i nakon toga uvek bio tu u svim bitnim trenucima od rođendana, do predstava na koje smo išli zajedno, pa i period bombardovanja 1999. je bio uz nas.Mama je bila inicijator da ja upoznam Milicu jer je smatrala da porodica mora da funkcioniše. Tada je sve došlo još više na svoje mesto - rekla je ona u "Podkastu u pidžamama".

Pogledajte u galeriji fotografije Voje Brajovića i Milice Mihajlović:

1/5 Vidi galeriju Voja Brajović i Milica Mihajlović Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Voja Brajović je iz prvog braka sa Ljiljanom dobio dvoje dece, ćerku Iskru i sina Vukotu. Nakon razvoda započeo je život sa glumicom Milicom Mihajlović, a Iskra je više puta govorila o tome da su njeni roditelji, uprkos razvodu, uspeli da sačuvaju odnos u kojem su deca ostala na prvom mestu.

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