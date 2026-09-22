Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja zvezda grupe Litl Miks, Li-En Pinok, napravila je pravi spektakl na Nedelji mode u Londonu kada je prošetala pistom u poodmakloj trudnoći i zatvorila reviju brenda Di Petsa.

Slavna trudnica privukla je sve poglede u svečanoj hali Benking Hol kada je ponosno pokazala trudnički stomak u belom topu i suknji niskog struka, dok je sa njenog gornjeg dela odeće voda prskala poput prave fontane. Ovaj neočekivani i dramatični trenutak izazvao je glasne uzdahe oduševljenja u publici dok se pevačica okretala u krug.

Dok je voda natapala manekenke koje su ležale kraj njenih nogu u cvetnim haljinama, Li-En Pinok je nežno držala svoj stomak i zatvorila predstavljanje kolekcije pod nazivom "Sveto mleko" za sezonu proleće i leto 2027. godine.

Njen celokupan izgled bio je pažljivo osmišljen, pa su joj niz lice kapljale veštačke suze, dok je dugu tamnu kosu stilizovala u mokrom stilu. Celokupan stajling upotpunila je zlatnom ogrlicom i 2 različite minđuše, a njen nastup pratio je njen singl "Moj ego mi je rekao".

Ova neobična modna revija u organizaciji brenda Di Petsa bila je posvećena temi majčinstva, ljudskog tela i promena kroz koje žena prolazi. Raskošna moda i umetnički performans pretvorili su pistu u nadrealni pejzaž vode i transformacije, gde su se pojavile trudne manekenke, majke i skulpturalni brus koji je "prskao mleko". Prisutni poznati gosti imali su priliku da vide i nakit nastao u saradnji sa brendom Av Inspirid sa biserima, sunčanim motivima i prepoznatljivim mokrim komadima.

Na pisti se pored pevačice pojavila i poznata glumica Ejmi Džekson, koja je najpre nosila belu haljinu dugih rukava sa prorezima, a potom se presvukla u belu haljinu sa otvorenim leđima i japanke sa štiklom. Iz prvog reda sve je pomno pratila rijaliti zvezda Taša Guri u crveno-crnoj providnoj haljini.

Trudnoća u trećem trimestru

Ovaj spektakularni izlazak na pistu usledio je nakon što je Li-En Pinok otkrila obožavaocima da su joj hormoni podivljali kako se približava termin za porođaj. Pevačica već ima 5-godišnje bliznakinje sa svojim suprugom, fudbalerom Andreom Grejom, a uskoro očekuju proširenje porodice.

Nedavno je objavila fotografiju u smeđem bikiniju i napisala da je već ušla u 3. trimestar, te da trudnoća prolazi neverovatno brzo. Istakla je da su joj emocije i hormoni na sve strane, ali da se rad ne zaustavlja i da jedva čeka da sa bebom uđe u njihov mirni porodični balon. Pevačica je trudnoću objavila u julu mesecu snimkom iz studija uz poruku da se jedno poglavlje završava, a drugo počinje, dok su joj u komentarima podršku uputile nekadašnje koleginice iz benda Džejd Tirlvol i Peri Edvards.

Prepreke u braku

Inače, Li-En Pinok i fudbaler Andre Grej venčali su se u junu 2023. godine, ali je njihov odnos prošao kroz ozbiljne turbulencije. Pevačica je u podkastu kod Palome Fejt iskreno govorila o tome kako je doživela izdaju i gubitak poverenja kada je njen suprug otišao da igra fudbal u Grčku za klub Aris iz Soluna.

Isprva je njegovo ponašanje smatrala sebičnim, ali je on potom krenuo na terapiju, poradio na sebi i uložio ogroman trud da promeni svoje navike. Li-En je naglasila da davanje druge šanse i praštanje nisu znak slabosti već pokazatelj zrelosti ukoliko je druga strana zaista spremna da se promeni.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Bela Hadid zbog bolesti ostaje bez zuba: