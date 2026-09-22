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Brat princeze Djane, Čarls Spenser, u knjizi koja izlazi danas, ali već nekoliko dana puni naslovnice, obračunava se s britanskom kraljevskom porodicom, a posebno s kraljem Čarlsom III, gotovo trideset godina nakon smrti Lejdi Di, prenosi agencija France Presse.

U memoarima brata princeze Dajane se opisuje njen život i problematičan brak s današnjim kraljem, a knjiga sadrži i šokantnu tvrdnju da je monarh bio "ushićen” vešću o njenoj smrti.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čarls Spenser, koji je održao hvaljeni govor na sahrani svoje sestre, jedne od najfotografisanijih žena na svetu, dospeo je na naslovnice širom sveta knjigom u kojoj optužuje tadašnjeg princa od Velsa da je u satima nakon njene smrti zvučao poput "dobitnika na lutriji”.

Dajana je poginula u nesreći 31. avgusta 1997. u Parizu, a smrt 36-godišnje princeze, izuzetno popularne u javnosti, izazvala je ogromnu svetsku reakciju.

U galeriji pogledajte fotografije s mesta nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Prema Spenseru, naslednik prestola je u tom događaju video priliku da se "oženi ženom koju je voleo“, Kamilom, danas kraljicom.

U drugom delu knjige opisuje nesuglasice sa Čarlsom oko učestvovanja prinčeva Vilijama i Harija u povorci iza kovčega njihove majke tokom njene sahrane.

Čarlsa optužuje da je pokazao "prezir“ prema Dajani i rekao da će ona "uskoro biti zaboravljena“.

kralj Čarls Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Ta tvrdnja je, što je vrlo redak slučaj, podstakla Bakingemsku palatu da reaguje i ospori njegovu verziju događaja. "Bol zbog gubitka brata ili sestre može da pomuti razum, utiče na prosuđivanje i izmeni sećanja“, izjavio je portparol kralja Čarlsa.

U razgovoru za Mail on Sunday Čarls Spenser je ostao pri svojim optužbama i prigovorio kralju što dovodi u pitanje njegovo svedočenje.

Takođe tvrdi da je Dajana razmišljala o otkazivanju venčanja nakon što je otkrila narukvicu koju je Čarls kupio za Kamilu. Navodi i da je princeza, suočena sa suicidalnim mislima, nekoliko puta automobilom odlazila do Biči Heda, litice na jugu Engleske. Međutim, kako piše, ljubav prema sinovima "sprečila ju je da ode dalje“.

Nije pošteđena ni kraljica Elizabeta

Prema Čarlsu Spenseru, kraljica Elizabeta II, koja je umrla 2022, navodno je prvo reagovala "razdraženo“ kada je saznala za Dajaninu nesreću. Kraljica je navodno rekla: "Šta je sad opet uradila?“, pre nego što je shvatila ozbiljnost situacije.

Princ Čarls, princeza Dajana i kraljica Elizabeta Foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon Dajanine smrti Elizabeta je navodno ponudila da joj vrati titulu kraljevskog visočanstva, koja joj je oduzeta nakon razvoda od princa Čarlsa 1996. godine. Njen brat je tu ponudu odbio.

U to vreme je kraljica bila izložena kritikama zbog naizgled hladnog držanja koje je bilo u suprotnosti s ogromnim emocijama javnosti nakon princezine smrti.

kraljica Elizabeta II Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon reakcije na tvrdnje o Čarlsu III, Bakingemska palata ostala je uglavnom ćutljiva o sadržaju knjige i intervjuima koje je Čarls Spenser dao, uključujući razgovor za BBC.

Ipak, više medija citiralo je izvore bliske palati koji brata princeze Dajane optužuju za "licemerje“. Zameraju mu što iznosi intimne detalje o svojoj sestri, dok istovremeno kritikuje tabloide zbog uznemiravanja kojem je Dajana bila izložena za života.

Bivši novinar i autor knjiga o istoriji porodičnog imanja Althorp, gde je Dajana sahranjena, Čarls Spenser, rekao je da je smatrao svojom "dužnošću“ kao svedoka da napiše ovu knjigu.

Rekao je i da želi da ispravi "neistine koje su se s vremenom uvrežile“.

Paralela s Harijem i Megan

U intervjuu za BBC, emitovanom u nedelju, Čarls Spenser povukao je paralelu između postupanja tabloida prema Dajani i tretmana koji su poslednjih godina doživeli njen mlađi sin Hari i njegova supruga Megan, koji su se nedavno ponovo nastanili u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Govori o "pogubnom uticaju“ i "otrovu“, kako je već učinio u zapaženom govoru na sahrani svoje sestre.

Megan Markl i princ Hari Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izrazio je i zabrinutost za bezbednost princa Harija, koji je nakon povlačenja iz kraljevske porodice ostao bez policijske zaštite, dok vlasti trenutno ponovo razmatraju to pitanje.

Mohamed al-Fajed

Čarls Spenser u knjizi navodi da Dajana "nije volela Mohameda al-Fajeda“, oca Dodija al-Fajeda, koji je zajedno s njom poginuo u saobraćajnoj nesreći.

princeza Dajana i Mohamed al-Fajed Foto: David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princeza mu je navodno s gađenjem ispričala da joj je, na početku njene veze s Dodijem, Mohamed prišao, stavio ruku na njenu zadnjicu i stisnuo je, rekavši joj lascivnim tonom: "U Egiptu svekar ima prednost.“

Bivšeg vlasnika robne kuće Harrods, koji je umro 2023, desetine žena je optužilo za polno zlostavljanje, silovanje i seksualno iskorišćavanje.

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