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Ako ste odrastali uz "Teletabise", lice bebe Sunca verovatno vam je ostalo urezano u sećanje. Iza tog osmeha krila se Džesika Smit, koja danas ima 30 godina i već skoro dve godine uživa u ulozi majke.

Džes je od 1997. do 2003. bila zaštitno lice jednog od najprepoznatljivijih dečjih programa tog vremena, ali je dugo izbegavala da javno govori o tome da je upravo ona bila beba Sunce.

Danas na društvenim mrežama deli sasvim drugačije trenutke - fotografije ćerke Popi, porodičnu svakodnevicu i detalje iz privatnog života, zbog čega se mnogi fanovi iznova iznenade koliko je vremena prošlo od emitovanja serije.

Foto: Profimedia

Beba Sunce iz "Teletabisa" danas je majka

Početkom 2024. godine Džes je postala majka devojčice, a vest je tada podelila emotivnom fotografijom na kojoj se videla ruka njene bebe kako je drži za prst.

Objava je izazvala mnogo pažnje, posebno među onima koji je i dalje pamte kao bebu iz televizijskog Sunca.

Ubrzo su počele da kruže i fotomontaže na kojima je umesto Džesinog lica iz originalne serije ubačeno lice njene ćerke, što je mnogima probudilo nostalgiju.

Fanovi priznali da se zbog nje osećaju staro

Kada je Džes objavila da je trudna, društvene mreže preplavile su reakcije ljudi koji su odrasli uz "Teletabise".

Pogleadjte u galeriji kako sada izgleda:

1/5 Vidi galeriju Džes Smit, nekadašnja beba Sunce iz Teletabisa Foto: instagram/j.smith_1995

Mnogi su se šalili da su tek tada shvatili koliko su godine prošle – dete koje su nekada gledali u ulozi bebe Sunca sada ima svoju bebu.

Upravo je to i razlog zbog kog se njene današnje fotografije toliko dele: za mnoge predstavljaju mali podsetnik na sopstveno detinjstvo.

Godinama je krila da je baš ona beba Sunce

Džes je tek 2015. godine javno potvrdila da je upravo ona bila beba Sunce iz "Teletabisa".

Ranije je priznala da joj je zbog toga bilo neprijatno i da je dugo izbegavala da govori o tom delu svog detinjstva.

- Nekada sam to skrivala, ali nakon mnogo ohrabrenja prijatelja sa fakulteta, stekla sam samopouzdanje da to javno priznam. Ja sam sunce iz Teletabisa. Svi kažu da vide sličnost između mog sadašnjeg lica i mene kao bebe. Još uvek imam bebeće lice. Ni ja se nisam mnogo promenila - ispričala je Džes.

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