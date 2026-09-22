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U memoarima "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" brat pokojne princeze Dajane piše i o Dodiju Al-Fajedu, s kojim je Dajana navodno bila u vezi neposredno pre saobraćajne nesreće u Parizu u kojoj su oboje poginuli. Grof Čarls Spenser žali što Dodija nije pomenuo u govoru na Dajaninoj sahrani, iako je prvobitno hteo.

U memoarima hvali Dodija jer je bio dobar prema Dajani i piše kako poslednje fotografije njih dvoje pokazuju njihovu "nežnu razigranost". Međutim, Spenser smatra kako je letnja afera Dajane i Dodija zapravo trebala da napravi ljubomornim Dajaninog drugog udvarača.

Memoari Čarlsa Spensera o princezi Dajani Foto: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posmrtni govor Čarlsa Spensera na sahrani njegove starije sestre kasnije je proglašen jednim od najvećih govora 20. veka. U njemu je Dajanu opisao kao "samu suštinu saosećanja, dužnosti, stila i lepote", dodavši: "Širom sveta bila je simbol nesebične ljudskosti".

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane i Dodija Al-Fajeda:

1/4 Vidi galeriju Dodi Al Fajed i princeza Dajana Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

- U izvornoj verziji svog govora kratko sam pomenuo Dodija Al-Fajeda i zahvalio mu imenom što je Dajanu učinio srećnom u njenim poslednjim nedeljama života. Nikada ga nisam upoznao, ali čuo sam da je bio dobar čovek i da je bio dobar prema Dajani. Sada verujem da sam pogrešio što sam njegovo ime uklonio iz govora. Trebalo je da ga ostavim u govoru, iako mislim da se njih dvoje najverovatnije ne bi venčali. Oduvek sam osećao da je afera s Dodijem proizašla iz Dajanine želje da drugog muškarca, kog je jako volela, napravi ljubomornim, napisao je Spenser, ali nije naveo ime drugog muškarca. Britanski Daily Mail nagađa kako je reč o hirurgu Hasnatu Kanu, o kojem je Dajana navodno pričala prijateljima kao o savršenom muškarcu za nju.

Hasnat Kan, 1997. godine Foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čarls Spenser takođe otkriva da Dajana nije volela Dodijevog oca, Mohameda Al-Fajeda, vlasnika robne kuće Harrods i fudbalskog kluba Fulham, kog je nakon njegove smrti u 94. godini 2023. stotine žena optužilo za seksualno nedolično ponašanje. Harrods je izdvojio više od 50 miliona funti za nagodbe u odštetnim zahtevima.

Mohamed Al-Fajed, otac Dodija Al-Fajeda, koji je poginuo s princezom Dajanom Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

- S gađenjem mi je ispričala kako joj je Mohamed, rano u njenoj vezi s Dodijem, prišao, stavio ruku na zadnjicu i stisnuo je, pritom rekavši lascivnim, sugestivnim tonom: "A u Egiptu svekar prvi ima pravo…" - piše Spenser u knjizi. U razgovoru za BBC, grof je rekao kako njegova izjava da je kralj Čarls par dana nakon Dajanine smrti rekao da će princeza brzo biti zaboravljena, neće biti iznenađenje prinčevima Vilijamu i Hariju sugerišući da ih je o tome ranije obavestio.

Video: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana