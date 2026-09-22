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Nakon što je Beograđanima u martu priredila tri nezaboravna koncerta, Indira Forza ex Colonia vraća se u popularnu dvoranu sa još dva zakazana koncerta za 08. i 10. oktobar, čime će zaokružiti sagu od pet nastupa u ovoj godini na istom mestu.

Jedna od najpoznatijih pevačica u regionu, posle 30 godina karijere i dalje pleni svojim originalnim stilom, ostajući sinonim za prodoran i jedinstven glas i sve do jednog hitove, koje spektar generacija zna napamet. U intervjuu za mts Dvoranu objašnjava kako se oseća zbog čak pet zakazanih koncerata u godini, kakav odnos sa publikom ima i šta je to što mts Dvoranu čini posebnom za njene nastupe.

Indira Forza Foto: Marina Pešić

"Sve je lako kada imate u organizaciji fantastičan tim profesionalaca i ispred sebe najbolju publiku na svetu", počinje ovim rečima intervju Indira i dodaje: "Osećam se ispunjeno, ponosno i duboko ganutom jer se ponovo vraćam u Beograd posle sedam meseci.Toliko dobre energije, ljubavi i zajedničkog pevanja teško je doživeti bez snažnih emocija .Za mene to nisu samo koncerti, nego potvrda da pesme koje nosim duboko u sebi i dalje snažno povezuju ljude".

Na martovskim koncertima, istog trenutka po izlasku Indire na scenu, ljudi su počeli da pevaju i đuskaju. To je na poznatu pevačicu ostavilo dubok i neizbrisiv trag, jer je tada, na početku imala izvesnu tremu:

"Moram priznati da sam osećala strah kada smo razgovarali o koncertu u mts Dvorani, jer sam je doživljavala kao intimnu i akustičnu, zahvalnu koncertnu dvoranu pogodniju za akustične, jazz i pop kantautore, nastupe koji traže bliskost s publikom. Međutim prevarila sam se! Hvala Bogu sa prvim taktovima pesme sve dvojbe su nestale, svi su se ustali, i niko nije seo do kraja koncerta. Sinergija sa tim predivnim ljudima i intimnost koju dvorana pruža bila je čarolija! Volim kada su mi ljudi blizu, kada ih mogu osetiti, izgledalo mi je kao da se znamo celi život ! Upravo ta manja neposredna atmosfera često predstavlja najveću prednost. S velikim veseljem se vraćam u taj ugodan, topao i nostalgičan prostor", sa oduševljenjem je istakla više nego popularna Indira.

Indira Forza Foto: Marina Pešić

Kada je u pitanju mogućnost da se neki fanovi ponovo vrate i po drugi put slušaju koncert, Indira kaže:

"Volim komunicirati sa svojim fanovima putem društvenih mreža, i sigurna sam da će biti povratnika jer su mi se javili, ali vode i pojačanje....Naravno da osluškujem želje svoje publike i sigurna sam da ću uvrstiti neke pesme koje nisam uspela otpevati, a ljudi su ih željno iščekivali", kaže i dodaje: "Energije neće nedostajati, zagrejte svoje plesne cipelice i glasove, i napravimo party za pamćenje", poručila je Indira publici koja je sa nestrpljenjem očekuje.

Podsetimo, od nezaboravnih pesama, koje su obeležile doba grupe Colonia poput "Sve oko mene je grijeh", "Za tvoje oči", "Sexy body", "Svijet voli pobjednike", do solo pesama po kojima je poznata, kao što su "Dođi", "Greška mog života", "Atlantida" i "Nema dilema", Forza je ostala simbol za brz ritam, energiju i specifično pevanje, koje nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Jedno je sigurno, u mts Dvorani publiku očekuju još dve vesele žurke, a spektakl emocija i energije sigurno će se pamtiti dugo, dugo.

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