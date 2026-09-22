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Teško je i naći reči utehe nakon porodične tragedije. Iako se poznati naslednik godinama borio sa zavisnošću od droge, njegovi roditelji nikada nisu prestajali da veruju da će na kraju pobediti porok. Nažalost, to se nije dogodilo.

"Porodica je sada u potpunom šoku. Tuga koju osećaju ne može se opisati rečima. Kaji je značilo što je Presli bio tako otvoren u vezi sa svojim problemima, porodica je bila veoma ponosna što je snagu pronalazio u pomaganju drugima", rekao je izvor za People.

Sindi Kraford nikada nije gubila nadu da će njen sin biti dobro

Drugi insjader, blizak Sindi Kraford, istakao je da su slavna manekenka i njen muž bili konstantno uključeni u život svog sina Preslija Gerbera tokom njegovevišegodišnje borbe sa zavisnošću.

Sindi Kraford i Rendi Gerber Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ovo nikako nije bila situacija u kojoj su holivudski roditelji bili odsutni. Sindi i Rendi su pružali Presliju maksimalnu podršku. Uvek su bili tu za njega i činili sve što je u njihovoj moći da mu pomognu. Porodica je oduvek bila izuzetno bliska, a Presli je bio voljen", naglasio je.

Borba Preslija Gerbera sa porocima imala je dobre faze. kada je delovalo da je dobro, a nakon toga bi usledili padovi.

"Pre nekoliko godina radio je u porodičnom restoranu u Malibuu i činilo se da je u dobrom stanju. Upravo to čini ovu situaciju tako potresnom. Njegova porodica nikada nije prestala da ga podržava, voli i nada se da će sve biti u redu", poručio je insajder.

Pre tri meseca nasmejan sa roditeljima: "Kada sam iskren prema sebi, osećam se najslobodnije"

U junu ove godine Presli je prisustvovao događaju posvećenom mentalnom zdravlju u Malibuu, gde je govorio o svojim iskustvima i važnosti pokazivanja ranjivosti. Sindi i Rendi su prisustvovali događaju kako bi pružili podršku sinu. Bilo je to jedno od njegovih poslednjih pojavljivanja u javnosti, koje danas nosi posebnu težinu. Pričao je tada o svojoj najtežoj borbi, porodica ga je podržavala, i nada da će uspeti bila je tako snažan utisak sa tog događaja.

"Najslobodnije sam se osećao kada sam konačno bio iskren prema sebi”, rekao je tada.

Presli, jedini sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera, preminuo je u nedelju, 20. septembra, u ustanovi za rehabilitaciju, prema navodima sudskog veštaka okruga Los Anđeles. Imao je 27 godina. Autopsija je obavljena, ali uzrok smrti još nije utvrđen. Sumnja se da se radilo o predoziranju. Portparol porodice potvrdio je u nedelju vest o Preslijevoj smrti i zatražio privatnost u ime njegovih najbližih.

Sestra ga javno podržala, porodica želi da ga ovako pamte

Poslednjih godina Presli je sve otvorenije govorio o svom mentalnom zdravlju i borbi sa zavisnošću, kroz sopstvena iskustva je podstakao druge da iskrenije govore o temama koje se često drže u tajnosti.

U novembru 2025. godine pokrenuo je serijal na društvenim mrežama pod nazivom "Mental Health Mondays", ističući da mu je cilj bio da "pokrene iskrene razgovore” o stvarima koje se kriju.

O njegovoj otvorenosti javno je govorila njegova mlađa sestra Kaja Gerber. U intervjuu za "Vog” (Vogue) u avgustu ove godine, osvrnula se na bratovljevu borbu sa zavisnošću i na to kako je ona uticala na njihovu porodicu. Opisala je Preslija kao "učitelja” zbog njegove spremnosti da pokaže ranjivost i ljudskost u vezi sa onim što je prolazio.

"Kada se tako nešto desi u porodici, to na neki način sve izjednači”, rekla je Kaja.

Presli je tokom panel-diskusije u junu ove godine u Malibuu govorio o sopstvenom putu ka očuvanju mentalnog zdravlja i ohrabrio druge da prihvate iskrenost i ranjivost.

To pojavljivanje je odražavalo poruku koju je Presli sve češće nastojao da javno prenese: da otvoren razgovor o ličnim borbama može pomoći drugima da se osećaju manje usamljeno.

Dok porodica tuguje, izvor blizak Kaji Gerber rekao je za People da Preslijevi napori da pomogne drugima kroz svoja iskustva ostaju važan deo toga kako ga se njegovi najmiliji sećaju.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Sindi Kraford