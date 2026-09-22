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U četvrtak uveče, tačno 22. septembra 1994. godine u terminu od 20.30 sati na američkoj mreži NBC, emitovana je pilot-epizoda nove humorističke serije o šestoro mladih ljudi koji u svojim dvadesetim pokušavaju da naviguju kroz ljubav, karijeru i život na Menhetnu.

Scenario su potpisali Dejvid Krejn i Marta Kaufman, a radni naslovi poput "Insomnia Cafe", "Six of One" i "Friends Like Us" u poslednjem trenutku su skraćeni na jednostavan i pamtljiv naziv - "Prijatelji" (Friends). U tom trenutku niko, pa čak ni čelnici televizije, nije mogao da nasluti da pred očima javnosti upravo započinje globalni kulturni pokret koji će trajno redefinisati televizijsku industriju i zabavljati generacije.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Prijatelji":

1/10 Vidi galeriju Serija Prijatelji popularnost je stekla još 1994. godine Foto: Warner / AFP / Profimedia, LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia, Warner / NBC / Hollywood Archive / Profimedia

Glumačka postava bila je sastavljena od tada relativno nepoznatih ili slabo etabliranih mladih glumaca Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kudrou, Met Leblank, Metju Peri i Dejvid Švimer preko noći su postali Rejčel, Monika, Fibi, Džoi, Čendler i Ros.

Njihova međusobna hemija na ekranu bila je trenutna i prirodna, a serija je već u prvoj sezoni privukla prosečno više od 20 miliona gledalaca po epizodi.Frizura '"Rejčel" postala je najtraženiji frizerski trend decenije, narandžasti kauč iz fiktivnog kafića "Central Perk" simbol druženja, a uvodna pesma "I’ll Be There for You" grupe The Rembrandts popela se na vrhove svetskih top-lestvica.

Ispisali istoriju ugovora

Osim što su srušili sve rekorde gledanosti, šestoro glumaca promenilo je i pravila poslovanja u Holivudu. U vremenu kada su se zvezde borile za individualne ugovore, glumačka postava "Prijatelja" odlučila je da nastupa isključivo kao tim. Zajedno su pregovarali o honorarima, insistirajući na tome da svi budu plaćeni potpuno jednako bez obzira na minutažu ili popularnost pojedinog lika. Do poslednjih dveju sezona izborili su dotad nezamislivih milion dolara po epizodi za svakog člana postave, postavši najplaćeniji televizijski glumci tog doba.

Emotivni oproštaj pred 52 miliona gledalaca

Nakon punih deset sezona i 236 epizoda, serija se oprostila od etera 6. maja 2004. godine. Prikazivanje finala pretvorilo se u prvorazredni medijski događaj - ulice američkih gradova bile su prazne, a završne scene u kultnom stanu s ljubičastim vratima uživo je pratilo više od 52 miliona ljudi. Zahvaljujući striming platformama, serija je postala omiljeno utočište i novim generacijama koje devedesete nisu niti doživele.

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