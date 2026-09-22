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Anđelina Džoli ponovo je privukla pažnju svojim stilom, ovoga puta na aerodromu JFK u Njujorku, gde su je fotografi zabeležili po dolasku u grad.

Holivudska glumica pojavila se u elegantnoj kombinaciji u krem tonovima, ali je zbog dubokog dekoltea u jednom trenutku imala malu modnu nezgodu koja nije promakla objektivima.

Duboki dekolte otkrio čipkasti grudnjak

Anđelina je za putovanje odabrala dugu suknju i široku, svilenkastu bluzu u svetloj nijansi, ostajući verna svom prepoznatljivom stilu koji se često oslanja na neutralne boje i jednostavne krojeve.

Pogledajte u galeriji kadrove koji su oduševili fanove:

1/6 Vidi galeriju Anđelina Džoli na aerodromu JFK u elegantnoj krem kombinaciji Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ipak, upravo joj je bluza zadala mali problem. Zbog dubokog dekoltea u nekoliko trenutaka provirio je čipkasti grudnjak, pa je elegantno izdanje dobilo neplanirani detalj.

Nije delovala uznemireno

Sudeći po fotografijama, glumica se zbog toga nije posebno uznemirila. Pred okupljenim fotografima delovala je opušteno, a u jednom trenutku se i nasmešila, nastavljajući svojim putem bez vidljive nervoze.

Ostala verna svom prepoznatljivom stilu

Uprkos maloj modnoj nezgodi, Anđelina Džoli i ovog puta ostala je dosledna estetici po kojoj je poznata. Jednostavni krojevi, svetli tonovi i nenametljiva elegancija već godinama su deo njenog javnog imidža, pa ni ovo aerodromsko izdanje nije mnogo odstupalo od onoga na šta je publika navikla.

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