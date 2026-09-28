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Glumica Sandra Bulok (62) i njena koleginica Nikol Kidman (59) u su ovih dana predane promociji svog novog filma ,,Praktična magija 2", koji je nastavak istoimenog kultnog klasika. Njih dve su nedavno dale intervju za ,,BBC Radio 2" gde su se prisetile prethodnih iskustava u svojim karijerama.

Voditelj je posvetio pažnju Bulokovu upitvaši je: ,,Jeste li ikada bili u spotu?"

,,Jesam, bila sam sam u spotu", odgovorila je Bulokova i dodala da je bila u spotu dečka sa kojim se svojevremeno zabavljala.

Ovo je šokiralo Kidmanovu koja je upitala:

,,Dečka?"

,,Iznenađujuće imala sam...zašto si šokirana da sam imala dečka?", upitala ju je Bulokova.

Nikol Kidman i Sandra Bulok Foto: ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sandra i Nikol

Kidmanova je pojasnila rekavši da zna da je njena koleginica bila u vezama, ali da je interesuje koji dečko je bio u pitanju.

,,Ne tiče te se!", uzviknula je Bulokova, pa onda dodala: ,,Pričaćemo o tome".

Voditelj je sugerisao da otvore laptop i otkriju o čemu se radi nakon intervjua.

Nikol Kidman u spotu

Bulokova je potom potvrdila činjenicu da se pojavila u misterioznom spotu, a potom se prisetila Kidmaninog nastupa u spotu za pesmu ,,Somethin' Stupid" od Robija Vilijamsa objavljenu 2001. godine.

,,Nisam bila kao ta dama", rekla je, pokazujući ka Kidmanovoj. ,,Nisam bila ta žena, ta dama. Ona je, ona je ta devojka. Nikol je ta devojka", dodala je Bulokova.

,,To je bila gluma! Glumila sam", objasnila je Kidmanova.

Film

Film ,,Praktična magija 2", je stigao u bioskope 10. septembra, i doneo povratak Sandre Bulok, Nikol Kidman, Stokard Čening i Dajan Vist u ulogama iz originalnog ostvarenja, uz glumačku ekipu koju čine i Džoi King, Mejsi Vilijams, Šolo Mariduenja, Li Pejs i Soli Meklaud.

(Kurir.rs/Najžena)

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