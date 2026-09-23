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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Mustafa ne veruje da je sultan Ahmed mrtav Foto: Promo

Sadržaj 69. epizode

Nakon smrti sultana Ahmeda, princ Mustafa stupa na presto, međutim ustoličenje nije prošlo bez incidenta, koji je šokirao okupljene paše i janičare. Dok traje ceremonija ustoličavanja sultana Mustafe, u palati se dgođaju velike promene kojih sultanija Kosem nije svesna. Halime je postala nova majka sultanija, i odmah je odlučila da povuče poteze kojima krši prethodni dogovor.

Sultanija Kosem se sada suočava sa posledicama svojih odluka. Halime joj naređuje da sa ćerkama ode u Staru palatu, dok njeni prinčevi bivaju zatvoreni. Kosem pokušava da zaštiti svoju decu, ali je nemoćna da spreči njihovo odvođenje. Kada sazna da je Osman, kojeg je sklonila iz palate, pronađen i da su svi prinčevi pod kontrolom nove vlasti, shvata da je njen uticaj na dvoru ozbiljno oslabljen. Međutim, najveći udarac osetiće kada sazna ko je odao princa Osmana.

Princ Osman je pronađen dok je bežao iz palate Foto: Promo

Dok se Kosem sprema da napusti palatu, daje naredbu svojim saveznicima da obezbede zaštitu prinčevima. U isto vreme, Halime i Davut-paša razmatraju sledeće poteze, dok pritisak vojske raste. Janičari, spahije i paše pred vratima palate zahtevaju da vide prinčeve, a sultan Mustafa pokušava da ih uveri da im neće nauditi. Kosem, pre odlaska, poverava Hadži-agi svoju decu i poručuje okupljenima u haremu da će se ubrzo vratiti na dvor.

U Staroj palati Kosem dočekuje dočekuje sultanija Safije i upućuje joj teške reči, naslađujući se trenutnim stanjem. Dok Halime preuzima upravljanje sultanovim haremom, i otvoreno proglašava početak svog doba, odlučuje da se reši svih onih koji su odani Kosem. Prinčevi ostaju zatvoreni, a Osman i Mehmed različito gledaju na ono što im se dogodilo. U međuvrmenu, sultanija Safije odlučuje da poseti novu majku sultaniju. Dolazi sa molbom u vezi sa svojim pokojnim sinom Iskenderom, ali njihov razgovor otvara stare rane i podseća na bol koji između njih još nije nestao.

Safije je dočekala Kosem u Staroj palati Foto: Promo

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